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Benjamin Adegbuyi, singurul român care s-a luptat cu Badr Hari și l-a învins. Și-a început cariera la 25 de ani

Benjamin Adegbuyi este unul dintre cei mai cunoscuți luptători români din kickboxing, însă drumul său către performanță a început mult mai târziu decât în cazul altor sportivi.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Miercuri, 07 Octombrie 2026, 19:00 | Actualizat Miercuri, 07 Octombrie 2026, 16:00
Benjamin Adegbuyi, singurul român care s-a luptat cu Badr Hari și l-a învins. Și-a început cariera la 25 de ani | antena 1
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S-a apucat de acest sport abia la 25 de ani și a reușit, în timp, să ajungă printre cei mai buni grei din lume.

Benjamin Adegbuyi, singurul român care s-a luptat cu Badr Hari și l-a învins

Unul dintre cele mai importante momente ale carierei sale rămâne victoria împotriva lui Badr Hari. Adegbuyi este prezentat drept singurul român care s-a confruntat cu celebrul luptător marocan și care a reușit să-l învingă.

„Mister Gentleman”, porecla care i-a rămas

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Benjamin Adegbuyi a copilărit la Aiud, unde a trăit până la vârsta de 18 ani, înainte de a se muta în Italia. Își amintește că, în perioada copilăriei, era greu să treacă neobservat.

„Îți era greu să mă ratezi”, povestește sportivul, referindu-se la perioada în care în România erau puțini oameni de culoare. Spune că, uneori, oamenii îl arătau cu degetul, însă aceste experiențe nu l-au împiedicat să-și construiască propriul drum.

Legătura cu orașul natal a rămas însă puternică. Adegbuyi a devenit cetățean de onoare al Aiudului, iar ulterior a primit aceeași distincție și la Târgu Jiu, după cum a amintit Cătălin Măruță.

În cariera sportivă, Benjamin a fost supranumit „Mister Gentleman”. Porecla a fost aleasă în urma unui sondaj pe rețelele sociale, organizat la vremea respectivă de promotorul său.

Sportivul a ajuns să petreacă 12 ani în topul greilor din România și să fie considerat unul dintre cei mai buni luptători din lume.

La un moment dat, a avut și o altă pasiune: lectura. A povestit că a terminat cartea lui Mike Tyson, pe care a descris-o drept o poveste extraordinară.

Prietenia cu Cătălin Moroșanu

Benjamin Adegbuyi și Cătălin Moroșanu au o relație apropiată, construită în timp. Cei doi au colaborat mulți ani, au mers împreună inclusiv în vacanțe și au ajuns să aibă o relație strânsă, bazată pe respect reciproc.

Moroșanu, cunoscut drept „Moartea din Carpați”, și-a încheiat cariera în 2019, după un ultim meci care a marcat retragerea sa din ring.

Benjamin are acum 41 de ani și privește cu o anumită detașare către sacrificiile pe care le presupune sportul de performanță. „Nu e atât de bine plătit să se merite prin ce-am trecut”, a spus acesta despre cariera de luptător.

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Benjamin se bucură că Patrick, fiul său, face baschet și spune că, dacă acesta va alege la un moment dat un alt drum, îl va susține.

Pentru Adegbuyi, performanța nu se măsoară doar în centuri și victorii. Dacă ar trebui să aleagă un singur trofeu din tot ceea ce a obținut, momentul ar avea, probabil, o semnificație aparte pentru unul dintre cei mai buni grei pe care i-a dat România.

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