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Lupta pentru Imunitatea Mică se dă între tehnologie și istorie: concurenții ajung la spectaculoasele sculpturi rupestre de la Dazu

Cea de-a optsprezecea ediție Asia Express, lider detaşat de audiență. Diseară, de la 20.30, lupta pentru Imunitatea Mică, între tehnologie și istorie: concurenții ajung la spectaculoasele sculpturi rupestre de la Dazu.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Miercuri, 07 Octombrie 2026, 10:31 | Actualizat Miercuri, 07 Octombrie 2026, 10:33
Lupta pentru Imunitatea Mică se dă între tehnologie și istorie: concurenții ajung la spectaculoasele sculpturi rupestre de la Dazu | Antena 1
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Aseară, lupta pentru Marea Imunitate, câştigată de Gabi Torje şi Alexuc, a dus aventura Asia Express – Drumul Mătăsii în Chongqing, supranumit „Orașul 8D”, unde concurenții au avut parte de o zi plină de provocări.

Cea de-a optsprezecea ediție Asia Express, lider detaşat de audiență

Aceștia au descoperit gastronomia locală și au fost puși în situația de a servi clienții unui restaurant cu „ospătari sexy”, au recreat celebra fotografie de la Liziba Train Station și au transportat provizii prin labirintul urban al metropolei, în rolul membrilor „armatei Bang Bang”. Cu un traseu spectaculos și misiuni care le-au pus la încercare orientarea și rezistența, Chongqing s-a transformat într-una dintre cele mai intense etape ale competiției, într-o nouă ediție care s-a impus ca lider detaşat de audiență.

Astfel, conform datelor oferite de Fifty5Blue, aseară, în intervalul 20:30 – 00:06, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea celei de-a optsprezecea ediții Asia Express – Drumul Mătăsii a înregistrat 6.4 puncte de rating şi 27.3% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, Pro TV, înregistra 3.7 puncte de rating şi 15.6% cota de piaţă. Şi la nivelul publicului urban, Antena 1 a condus clasamentul audiențelor cu 6.2 puncte de rating şi 20.2% cotă de piață, urmată tot de Pro TV, cu 3.9 puncte de rating şi 12.6% cota de piață. Ierarhia se păstrează şi la nivelul întregii țări, target pe care Antena 1 a înregistrat 5.4 puncte de rating şi 17.8% cota de piață, urmată tot de Pro TV, cu 4.2 puncte de rating şi 14% cota de piață. În minutul de maximă audiență, 21:00, peste 1.3 milioane de telespectatori urmăreau aventurile din China.

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De altfel, Antena 1 a condus clasamentul audienţelor și la nivelul ȋntregii zile, cu 2.3 puncte de rating și 22.2% cota de piaţă, dar și pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19.00 – 00.00) cu 6 puncte de rating și 25.9% cotă de piață, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.

Lupta pentru Imunitatea Mică se dă între tehnologie și istorie

Diseară, de la ora 20:30, la Antena 1, lupta pentru Imunitatea Mică aduce una dintre cele mai spectaculoase zile ale etapei a cincea Asia Express – Drumul Mătăsii. Ediția va începe într-o notă aproape SF, cu un joc în care concurenții vor purta exoschelete portabile, pentru ca mai apoi cursa să îi poarte către unul dintre cele mai impresionante locuri descoperite până acum în China: complexul de sculpturi rupestre de la Dazu.

Startul zilei va pune tehnologia în prim-plan. Concurenții vor intra în jocul de Amuletă echipați cu exoschelete portabile, dispozitive motorizate prinse în jurul taliei și al picioarelor, concepute pentru a asista mișcarea. O imagine desprinsă parcă din viitor va deschide astfel lupta pentru Imunitatea Mică și va aduce un nou tip de provocare pe Drumul Mătăsii.

De la tehnologia viitorului, cursa va face apoi un salt spectaculos în trecut. Echipele vor ajunge la Dazu Rock Carvings, unul dintre marile situri culturale ale Chinei, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO. Complexul reunește zeci de mii de sculpturi în piatră, realizate de-a lungul mai multor secole, iar Baodingshan, locul în care se va desfășura misiunea concurenților, reprezintă unul dintre cele mai spectaculoase ansambluri ale sale.

De această dată, viteza nu va fi suficientă. Concurenții vor trebui să lase pentru câteva momente presiunea cursei deoparte și să viziteze situl arheologic în ritmul lor, pentru că fiecare detaliu observat poate deveni esențial.

La întoarcere îi va aștepta Marius Damian, care se va transforma în judecător și îi va supune unui test de cunoștințe despre complexul Dazu. Cinci întrebări vor decide dacă echipele pot continua cursa, iar pentru a trece proba vor avea nevoie de minimum trei răspunsuri corecte.

Miza va pune și mai multă presiune pe concurenți: cei care nu reușesc să treacă testul vor fi nevoiți să o ia de la început, să refacă vizita și să fie mult mai atenți la informațiile întâlnite pe traseu. Într-o zi în care fiecare minut contează în lupta pentru Imunitatea Mică, o asemenea greșeală poate costa enorm.

Va fi astfel o ediție construită pe contraste spectaculoase: tehnologie de ultimă generație și o moștenire culturală veche de secole, viteză și atenție, efort și memorie. Iar într-unul dintre cele mai impresionante decoruri ale acestei etape, concurenții vor descoperi că, pentru a câștiga timp, uneori trebuie mai întâi să încetinești și să fii atent la tot ceea ce se află în jurul tău.

Cum se vor descurca echipele în jocul cu exoschelete, cine va reuși să treacă din prima testul de la Dazu și cât de mult va schimba această misiune lupta pentru Imunitatea Mică, telespectatorii vor descoperi diseară, de la ora 20:30, într-o nouă ediție Asia Express – Drumul Mătăsii, la Antena 1.

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Sursa: Fifty5Blue

Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban, Urban și Național

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