Invitată în emisiunea Furnicuțele, Carmen Chindriș a povestit cum i-a dat un mesaj lui Snoop Dogg în vederea unei colaborări. Ce a urmat.

Carmen Chindriș își dorește o colaborare cu Snoop Dogg. Mesajul pe care i l-a trimis artista | antena 1

Carmen Chindriș, artista care a devenit cunoscută publicului larg datorită unor piese precum „Ziua în care tu m-ai sărutat” și „Macho Man”, a făcut o dezvăluire neașteptată despre planurile sale muzicale.

Carmen Chindriș își dorește o colaborare cu Snoop Dogg

Cântăreața a povestit că, în urmă cu aproximativ un an, i-a trimis un mesaj celebrului rapper american Snoop Dogg, pentru a-i propune o colaborare. Deși a făcut demersul folosind chiar adresa sa oficială de e-mail, artista nu a primit niciun răspuns.

Invitată să vorbească despre parcursul său artistic și despre proiectele muzicale, Carmen Chindriș a explicat că este atrasă de muzica din culturi diferite și că a experimentat de-a lungul timpului mai multe stiluri și limbi străine. Curiozitatea a determinat-o să exploreze repertorii din diverse țări, iar dorința de a încerca lucruri noi a dus-o inclusiv către ideea unei colaborări cu unul dintre cei mai cunoscuți artiști hip-hop din lume.

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Carmen Chindriș a încercat să ia legătura cu Snoop Dogg

Artista a dezvăluit că i-a scris lui Snoop Dogg în urmă cu un an, însă mesajul său a rămas fără răspuns. Chiar dacă nu a primit reacția pe care și-ar fi dorit-o, Carmen Chindriș spune că nu intenționează să insiste cu o a doua propunere.

„I-am dat mesaj lui Snoop Dogg. Acum un an, de pe mailul oficial. Nu m-a băgat în seamă, nu îl mai bag în seamă a doua oară”, a povestit artista.

Ideea unei asemenea colaborări nu este însă atât de surprinzătoare dacă ținem cont de deschiderea cântăreței către muzica internațională. Carmen Chindriș a mărturisit că poate interpreta piese în aproximativ 15 limbi străine. A precizat însă că acest lucru nu înseamnă că poate purta o conversație fluentă în toate aceste limbi, ci că știe să citească versurile și să le interpreteze muzical.

Printre limbile în care a cântat se numără engleza, franceza, italiana și japoneza, dar și araba. Artista este interesată în special de repertoriul de dragoste din diferite culturi și caută permanent noi influențe muzicale.

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A studiat flamenco și a căutat muzică din toate colțurile lumii

Pasiunea pentru diversitatea muzicală a determinat-o să aprofundeze inclusiv stiluri mai puțin familiare publicului său. Carmen Chindriș a povestit că, timp de aproximativ șase luni, s-a concentrat asupra flamenco-ului, încercând să înțeleagă specificul acestui gen și ritmurile sale.

După această experiență, a început să caute muzică din cât mai multe țări, dorind să descopere sonorități și repertorii diferite.

Deși colaborarea cu Snoop Dogg nu s-a concretizat până acum, artista nu pare să renunțe la curiozitatea care a însoțit-o de-a lungul carierei. Cu aproximativ 26 de ani de activitate muzicală, Carmen Chindriș continuă să exploreze direcții noi, demonstrând că inspirația poate veni din cele mai neașteptate locuri.