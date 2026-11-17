Carmen Chindriș a dezvăluit la Furnicuțele că s-a aflat în platou pentru prima oară în postura de soție.

Carmen Chindriș, prima oară în postura de soție la o emisiune TV: "S-a zvonit că m-am măritat că aș fi gravidă" | antena 1

Carmen Chindriș a apărut pentru prima dată în fața publicului de televiziune în postura de soție și a povestit detalii mai puțin cunoscute despre nunta sa cu Livius.

Carmen Chindriș, prima oară în postura de soție la o emisiune TV

Artista a dezvăluit că evenimentul a fost unul special, întins pe durata a trei zile, însă anunțul căsătoriei a fost primit inițial cu neîncredere chiar de membrii familiei. Motivul? Invitațiile au fost trimise pe 1 aprilie, iar frații cântăreței au crezut că totul este o glumă.

Cea mai mică dintre cei șase copii ai familiei, Carmen Chindriș a povestit că a trimis invitația de nuntă pe grupul familiei, sub forma unui desen. Reacția fraților nu a fost însă cea la care se aștepta: aceștia au crezut că artista glumește, fără să își dea seama că anunțul era cât se poate de serios.

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Carmen Chindriș a plâns la cununia civilă și religioasă

Artista a recunoscut că emoțiile au copleșit-o în ziua cea mare. A plâns atât la cununia civilă, cât și la cea religioasă, iar pentru a-și ascunde lacrimile și-a pus ochelarii de soare.

Nunta a ținut trei zile și a avut parte și de momente amuzante. Unul dintre ele a fost legat de tort, pe care mirii au uitat să îl mai scoată la momentul potrivit. Acesta a fost servit abia în cea de-a treia zi, când, în timpul evenimentului, s-a și răsturnat.

Un detaliu aparte a fost ținuta miresei. Carmen a purtat o cămașă veche de aproximativ 100 de ani, care aparținuse și mamei sale, alături de o fustă creată tot de aceasta. Astfel, artista a ales să păstreze aproape de ea o parte din istoria familiei într-unul dintre cele mai importante momente din viață.

Carmen a mai dezmințit și zvonurile potrivit cărora s-ar fi căsătorit pentru că ar fi urmat să devină mamă. Artista a explicat că speculațiile au apărut fără motiv și că aspectul său fizic a alimentat astfel de comentarii.

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Cum se înțeleg Carmen și Livius și cine se ocupă de afaceri

Cei doi se cunosc de foarte mult timp, iar decizia de a se căsători a venit firesc, după ce au ajuns să știe că sunt pregătiți să facă acest pas. Carmen s-a descris ca fiind o fire agitată, în timp ce Livius este mult mai calm și o ajută să își recapete echilibrul.

Artista a povestit și cum își împart responsabilitățile, mai ales când vine vorba despre activitatea profesională. Livius se ocupă de partea de business și de organizarea evenimentelor, în timp ce ea preferă să se concentreze asupra componentei artistice.

Cei doi au și o legătură profesională de lungă durată. Livius a înființat Taraful Rutenilor după ce a cunoscut-o pe Carmen, iar împreună cântă de aproximativ 20 de ani. Numele tarafului are și o semnificație personală, fiind ales în semn de respect pentru tatăl lui Livius, care este rutean.

Pentru Carmen Chindriș, nunta a însemnat mai mult decât o petrecere de trei zile. A fost începutul unei noi etape alături de omul pe care îl cunoaște de mulți ani și cu care împarte atât viața personală, cât și scena.