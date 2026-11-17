Program TV Antena 1, 17 noiembrie 2026: De ce lipsește Chefi la cuțite din grilă, ce emisiune îl înlocuiește și unde poate fi urmărit meciul România – Bosnia.

Program TV Antena 1, 17 noiembrie 2026. De ce nu se difuzează Chefi la cuțite și ce vor vedea telespectatorii în loc | Antena 1

Telespectatorii care așteaptă o nouă ediție „Chefi la cuțite” au parte de o surpriză marți, 17 noiembrie 2026.

Antena 1 modifică programul serii și renunță temporar la show-ul culinar pentru a transmite un eveniment sportiv important. Ce vor putea urmări telespectatorii în locul emisiunii prezentate de Irina Fodor și când revine competiția culinară pe micile ecrane.

De ce nu se difuzează Chefi la cuțite marți, 17 noiembrie 2026

Absența emisiunii „Chefi la cuțite” din programul TV Antena 1 nu înseamnă că show-ul a fost scos definitiv din grilă în zilele de marți. Schimbarea este una temporară și are legătură cu meciul programat pentru această seară.

Articolul continuă după reclamă

Așadar, în locul competiției culinare, telespectatorii vor putea urmări partida dintre naționala României și reprezentativa Bosniei și Herțegovinei.

Meciul este unul important pentru iubitorii fotbalului, iar postul de televiziune va transmite confruntarea în direct. Înainte de fluierul de start, telespectatorii vor putea urmări și o ediție a emisiunii dedicate analizei partidei.

Ce program are Antena 1 marți seara, 17 noiembrie 2026

Cei care vor să știe ce pot urmări la televizor în această seară trebuie să țină cont de modificările din grila Antena 1.

Programul serii este următorul:

Ora 21:00 – Studio de meci: înaintea partidei, telespectatorii vor putea urmări informații despre cele două echipe și analiza confruntării.

Ora 21:45 – Bosnia și Herțegovina – România: partida va fi transmisă în direct la Antena 1.

Așadar, cei care aveau în plan să urmărească o nouă ediție „Chefi la cuțite” vor trebui să aștepte până la următoarea difuzare. În această seară, fotbalul ocupă locul principal în programul postului TV.

Când revine Chefi la cuțite la Antena 1

Vestea bună pentru fanii show-ului culinar este că pauza nu va fi una de lungă durată. Potrivit programului anunțat, „Chefi la cuțite” revine la Antena 1 miercuri, 18 noiembrie 2026, de la ora 20:30.

Astfel, telespectatorii vor putea urmări din nou competiția dintre concurenți și preparatele pregătite în bucătăria show-ului. Chefii vor continua să analizeze farfuriile, să ofere verdictul lor și să decidă cine merge mai departe în competiție.

Citește și: Bosnia-Herțegovina - România, 17 noiembrie 2026. La ce oră începe meciul și unde se transmite la TV