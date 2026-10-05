Numele Sautner a devenit astăzi sinonim cu povestea lui Chef Alexandru Sautner, însă puțini știu că acesta nu este numele pe care l-a purtat dintotdeauna.

Ce nume de familie avea Alexandru Sautner înainte de prima căsătorie. Puțini știu acest detaliu despre juratul Chefi la cuțite | antena 1

În spatele lui se află o perioadă importantă din tinerețea chef-ului, petrecută în Germania, dar și povestea primei sale căsătorii.

Ce nume de familie avea Alexandru Sautner înainte de prima căsătorie

Alexandru Sautner își amintește că, înainte de a deveni Sautner, purta numele Militaru. A plecat în Germania într-o perioadă dificilă, când găsirea unui loc de muncă nu era deloc ușoară. Mai mult, înainte de a ajunge să-și construiască drumul în gastronomie și antreprenoriat, Sautner a avut chiar intenția de a pleca alături de un prieten spre Marsilia, pentru a încerca să intre în Legiunea Străină.

„Când am plecat, am plecat cu un prieten, intenția era să ajungem la Marsellie, să intrăm în Legiunea Străină”, povestește el. Prietenul său visa la această aventură și a reușit să-l convingă să pornească la drum.

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Viața avea însă să-i schimbe planurile. În Germania, Alexandru s-a căsătorit pentru prima dată și a preluat numele soției. În acea perioadă își dorea inclusiv să obțină pașaport german, iar păstrarea numelui soției părea o soluție firească.

Pentru fosta lui soție, însă, exista și o dorință personală: să păstreze același nume cu copiii. Alexandru a acceptat.

„Dorința ei cea mai mare era să rămân cu numele, să mă cheme ca pe copii”, își amintește Sautner. A existat și o doză de comoditate în decizie, recunoaște el, iar astfel numele Sautner a rămas parte din identitatea sa.

Din prima căsătorie are un băiat, Alex, în vârstă de 25 de ani, și o fată, de 23 de ani. Chiar dacă cei doi locuiesc în Germania, legătura lui Alexandru cu copiii a rămas una strânsă. În fiecare an veneau în concediu la mare, iar distanța nu a reușit să-i îndepărteze.

Relația cu fosta soție a rămas, la rândul ei, una civilizată. „Nu am avut o relație toxică cu fosta soție”, spune Sautner, explicând că, atunci când au realizat că relația nu mai funcționează, au înțeles că prioritatea trebuie să fie copiii.

Flavia, soția lui, și Ema, fiica lor

Astăzi, Alexandru Sautner formează o familie alături de Flavia, partenera sa de viață și de business. Cei doi sunt împreună de 14 ani și au construit nu doar o relație, ci și o echipă în viața personală și profesională.

Împreună au o fiică, Ema, care pare să fi moștenit câte ceva de la fiecare dintre părinți. Ema spune că de la tatăl ei a moștenit simțul umorului, în timp ce de la mama sa a învățat să fie mai responsabilă și să aibă grijă de ea.

Are deja și o pasiune pentru cofetărie, însă Flavia îi vede un viitor diferit. „Eu mi-am setat în mintea mea: arhitect sau designer de interior”, spune ea, explicând că Emei îi place foarte mult să deseneze și că își dorește să-i ofere toate instrumentele necesare pentru a-și dezvolta această pasiune.

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Ema privește lucrurile într-un mod echilibrat: arhitectura ar putea fi meseria, iar cofetăria ar putea rămâne un hobby.

Iar Alexandru pare să fie genul de tată care își dorește să le ofere copiilor libertatea de a-și alege propriul drum, chiar dacă în spatele acestei libertăți există, inevitabil, experiența unui om care și-a construit viața de la zero.