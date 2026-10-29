Mirela Retegan a dezvăluit cine a fost bărbatul care i-a stat alături pe tot parcursul sarcinii cu Maya și cel care o va ajuta întotdeauna, oricând va avea nevoie.

Cine este bărbatul care i-a fost alături Mirelei Retegan în timpul sarcinii cu Maya: „Știu că la orice oră ar fi acolo” | antena 1

În spatele poveștii Gașca Zurli se află nu doar multă muncă, ci și oameni care au crezut în Mirela Retegan atunci când lucrurile nu erau deloc simple.

Cine este bărbatul care i-a fost alături Mirelei Retegan în timpul sarcinii cu Maya

Unul dintre ei este Puiu, un prieten pe care fondatoarea trupei îl descrie drept unul dintre cei mai iubiți oameni din viața sa. Acesta i-a fost alături în momente importante, inclusiv în perioada sarcinii cu Maya, dar și atunci când avea nevoie de sprijin pentru a-și pune ideile în practică.

Mirela Retegan a povestit cu emoție despre omul care nu a dispărut atunci când viața a devenit complicată și care a reușit să păstreze o relație apropiată atât cu ea, cât și cu fostul ei soț, Cornel.

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Începuturile Găștii Zurli au fost departe de ceea ce publicul vede astăzi pe scenă. Mirela Retegan a muncit mult pentru a construi proiectul, iar primele înregistrări au fost făcute în condiții improvizate, chiar într-un șifonier. Geamurile și ușile fuseseră antifonate, iar artiștii se adunau acolo pentru a înregistra piesele.

În acea perioadă, Puiu a fost unul dintre oamenii care au ajutat-o să meargă mai departe. Mirela și-a amintit că acesta i-a împrumutat 1.000 de dolari și i-a trimis din New York costume de Superman și Moș Crăciun, lucruri de care avea nevoie pentru proiect. Banii au fost returnați, însă gestul său a rămas unul special pentru ea.

„Unul dintre cei mai iubiți oameni din viața mea”, a spus Mirela Retegan despre prietenul care i-a fost aproape în momentele dificile.

De la un împrumut de 1.000 de dolari la o prietenie pe viață

Legătura dintre ei s-a dovedit importantă și în perioada în care Maya era pe drum. În timp ce Cornel avea multe turnee cu trupa Stigma, Puiu era omul pe care Mirela știa că se poate baza. Orice nevoie apărea, îl suna, iar el încerca să fie acolo.

Prietenia lor nu s-a rupt nici după divorțul Mirelei Retegan și al lui Cornel, petrecut când Maya avea cinci ani. Puiu a reușit să păstreze relații bune cu amândoi, fără să transforme despărțirea lor într-un motiv de îndepărtare.

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Pentru Mirela, acest lucru spune multe despre felul lui de a fi. Dincolo de ajutorul concret oferit la începuturile Găștii Zurli, el a rămas un om de încredere, pe care se poate sprijini și astăzi.

„Știu că la orice oră ar fi acolo”, a mărturisit Mirela Retegan, descriind o prietenie care a rezistat anilor și schimbărilor din viața lor.