Prima reacție a lui Maurice Munteanu după eliminarea de la Asia Express. Gestul neașteptat făcut la doar câteva ore după difuzare

Maurice Munteanu și Connie Preda au părăsit aseară Asia Express - Drumul Mătăsii. Iată ce a transmis editorul de modă în această dimineață.

Cursa pentru Ultima Șansă s-a încheiat cu emoții puternice și o eliminare neașteptată. Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, Valerie Lungu și Alex Gîlcă, dar și Maurice Munteanu și Connie au luptat pentru a-și continua aventura în competiție. La final, două echipe au reușit să se salveze, în timp ce pentru una dintre ele drumul s-a încheiat.

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Mesajul lui Maurice Munteanu după eliminarea de la Asia Express - Drumul Mătăsii

Maurice Munteanu și Connie Preda au format o echipă cu totul specială în acest sezon Asia Express - Drumul Mătăsii. Francheța unuia s-a îmbinat de minune cu eleganța celuilalt. Acest rol s-a mutat de la unul la altul în echipa lor și, deși s-au aprins spiritele și la ei, la fel ca în oricare altă echipă aflată într-o astfel de competiție, Maurice și Connie au arătat că prietenia lor este temeinică.

Drumul Mătăsii nu a fost deloc ușor, chiar și așa Maurice și Connie s-au bucurat că au participat la această experiență, iar Maurice a avut câteva cuvinte de spus înainte de a părăsi competiția:

„Vreau să le spun colegilor rămași aici, dar și celor plecați, că îmi pare foarte bine că i-am descoperit în această emisiune. Pe mulți dintre ei nu îi știam decât din social media sau din alte contexte, dar nu îi cunoscusem personal. În afară de Valerie, pe care am cunoscut-o mai de mult, nu ne întâlnisem”, a spus Maurice.

„Inclusiv lui Valerie voiam să-i spun chestia asta, că sper că va realiza că nu avem nimic personal cu ea și că totul a fost o explozie tâmpă de suc uitat în soare și explodat inutil, complet inutil. De fapt, uneori și competiția asta face: scoate niște nervi la iveală. Cred că amândoi suntem firi explozive, dar vreau să știe de la mine acum că nu am absolut nimic cu ea. Alex e un tip minunat. Mi-aș dori să învețe chestii din această experiență, din această emisiune”, a continuat el.

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Gestul neașteptat făcut de Maurice Munteanu la doar câteva ore după plecarea din competiție

Deși Maurice a transmis un mesaj la cald încă din primele momente în care s-a aflat că el și Connie Preda au fost eliminați, reacția lui de după difuzare era așteptată cu nerăbdare în mediul online. Spre surprinderea tuturor, editorul de modă a postat un mesaj care ar putea fi interpretat ca o ”clarificare”, deși nu era deloc nevoie de asta, dar și ca o scrisoare de dragoste pură și admirație pentru cea care i-a fost parteneră pe Drumul Mătăsii:

„Întotdeauna am crezut că în legătura dintre Maria Callas și Pier Paolo Pasolini exista o componentă maternă pronunțată, intensă. O întâlnire magică, irepetabilă, în jurul filmului Medeea (1969), care a avut totuși și o latură întunecată. Văzându-i filmele și citindu-l pe Pasolini, e imposibil să nu recunoști fascinația lui pentru o tipologie feminină pe care Maria Callas o întruchipa.

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În epocă, presa îi vedea deja căsătoriți. Zvonurile ajunseseră inclusiv la Andrea Zanzotto (poet italian și prieten al lui Pasolini), care îi scria pe această temă, în registru ironic. O lume întreagă părea să încerce să înghesuie legătura dintre cei doi într-o formulă familiară, acceptabilă: cuplu, logodnă, căsătorie.

Această fotografie realizată pe platourile de filmare surprinde extraordinara afinitate intelectuală și spirituală dintre Maria Callas și Pier Paolo Pasolini. O legătură care va continua dincolo de Medeea și care va face din Maria una dintre cele mai complexe și enigmatice prezențe feminine din viața lui Pier Paolo”, a scris Maurice Munteanu pe rețelele de socializare în această dimineață.

Legătura specială dintre el și Connie Preda se poate oglindi atât de bine în cea dintre Maria Callas și Pier Paolo Pasolini. Indiferent de ceea ce se întâmplă în jurul lor, Maurice și Connie au creat lumea lor în care sufletul primează.