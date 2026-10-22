Connect-R a povestit la Furnicuțele cum este relația sa cu Maya și ce a făcut pentru a deveni un tată mai bun pentru copilul său.

Connect-R dezvăluie cum l-a schimbat fiica lui, Maya. Artistul a renunțat la obiceiuri pe care le avea de ani de zile | antena 1

Connect-R vorbește cu mândrie despre fiica sa, Maya, și despre felul în care aceasta i-a schimbat perspectiva asupra vieții, a educației și a rolului de tată.

Connect-R dezvăluie cum l-a schimbat fiica lui, Maya

Artistul o susține în tot ceea ce își dorește să facă, de la muzică și apariții pe scenă până la planurile de a studia în străinătate. Chiar dacă recunoaște că stilurile lor de educație sunt diferite, Connect-R încearcă să îi ofere fiicei sale libertatea de a-și descoperi propriul drum.

Unul dintre momentele care l-au impresionat a fost apariția Mayei pe scenă, alături de el. Artistul a mărturisit că nu se aștepta să facă față atât de bine și a fost surprins de stăpânirea de sine a adolescentei. Maya i-ar fi spus că nu a avut emoții, pentru că s-a concentrat asupra momentului. Pentru Connect-R, reacția ei a fost o dovadă că fiica sa începe să își construiască propria identitate artistică.

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Maya este atrasă de muzică și explorează inclusiv zona rock, un gen mai puțin prezent în peisajul muzical românesc, în opinia tatălui său. Connect-R o încurajează să experimenteze și o ajută cu repetițiile și cu accesul la studio. Deși este conștient de provocările pe care le presupune o carieră artistică, și-ar dori ca fiica lui să continue să facă muzică.

Artistul este impresionat și de rezultatele ei școlare. Maya studiază pianul la Liceul de Muzică „George Enescu”, iar Connect-R a amintit că anul trecut s-a clasat pe locul al doilea la nivelul școlii. Pentru el, performanța demonstrează că fiica sa are atât talent, cât și disciplină.

Connect-R, despre dorința Mayei de a pleca din țară: „A zis să vin cu ea”

Una dintre cele mai mari provocări pentru Connect-R ar putea fi momentul în care Maya va dori să plece de acasă. Deși mai are doar câțiva ani până la vârsta la care și-a propus să plece din țară, artista în devenire are deja planuri mari. Maya își dorește să plece la 16 ani, iar tatăl său știe că va trebui să se pregătească pentru această schimbare. Mai mult, fata i-a spus că ar vrea să o însoțească, semn că visul ei îl include și pe el.

Când vine vorba despre educație, Connect-R recunoaște că este părintele mai permisiv. Spune că mama Mayei este mai atentă la disciplină și că uneori îi reproșează că îi oferă prea multă libertate. Artistului îi este greu să rămână supărat pe fiica sa, mai ales atunci când îi vede reacțiile emoționale.

Privind în urmă, Connect-R își amintește că tatăl său era mult mai dur cu el și folosea adesea comparații care îl făceau să se simtă vulnerabil. Tocmai de aceea, pare să își dorească o relație diferită cu Maya, bazată pe susținere și înțelegere.

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Întrebat ce lecție și-ar dori să îi transmită fiicei sale, artistul a pus iertarea pe primul loc, pe care o consideră una dintre cele mai importante valori spirituale. În același timp, spune că Maya a moștenit de la el interesul pentru spiritualitate, dar și talentul de a-și convinge părinții atunci când își dorește ceva.

Pentru Connect-R, relația cu Maya înseamnă mai mult decât muzică sau performanțe. Înseamnă să învețe să îi respecte alegerile, să îi ofere încredere și să accepte că, la un moment dat, va trebui să o lase să își urmeze propriul drum.