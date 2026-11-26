Mihai Petre și Elwira formează unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbizul românesc, însă povestea lor de dragoste nu a fost lipsită de provocări.

Cei doi s-au cunoscut prin intermediul dansului, au devenit parteneri pe ring, iar în timp relația profesională s-a transformat într-o frumoasă poveste de iubire. Invitat să vorbească despre începuturile relației, coregraful a dezvăluit și ce consideră că a fost cea mai mare greșeală pe care a făcut-o în povestea lor: a amânat prea mult momentul cererii în căsătorie.

Momentul în care Elwira și-a dat seama că Mihai o iubește

Elwira a povestit că unul dintre primele momente în care a simțit că între ei se întâmplă ceva mai mult decât o simplă colaborare profesională a avut loc după un campionat. Cei doi se întorceau acasă cu mașina tatălui lui Mihai și stăteau împreună pe bancheta din spate.

„Spun adevărul pur: am dansat acest campionat, după ne întorceam acasă, numai noi doi, în mașină cu tatăl tău. Stăteam amândoi în spate, Mihai era foarte educat, tot drumul el mă ținea de mână. Tot drumul m-a ținut”, a povestit Elwira.

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Pentru ea, acel gest a însemnat începutul unei povești de iubire. Totuși, decizia de a se muta în România nu a fost una ușoară. Elwira știa că îl iubește pe Mihai, însă tatăl ei a acceptat cu greu faptul că fiica sa urma să plece din Polonia și să locuiască departe de familie.

„Nu regret. Nicidecum nu regret”, a mărturisit aceasta, amintindu-și de perioada respectivă.

Mihai Petre spune că a greșit când a amânat cererea în căsătorie

După șapte ani de relație, Mihai Petre a decis să facă pasul cel mare. Coregraful a povestit că el și Elwira aveau obiceiul să iasă frecvent în oraș, să ia masa la restaurantul preferat, apoi să meargă într-un bar. Așa că a ales un loc familiar pentru amândoi pentru a o cere în căsătorie.

Momentul a fost pregătit chiar de ziua Elwirei. Mihai a invitat-o în restaurantul în care obișnuiau să petreacă timp împreună și a pregătit inelul. Cererea a fost una clasică, exact așa cum și-a dorit.

Privind în urmă, însă, coregraful consideră că ar fi trebuit să facă acest pas mult mai devreme.

„Ca orice băiat, greșeala clară: trebuie să fii pregătit. După mine, ar fi trebuit să o cer mult mai devreme. Am făcut pasul, am chemat-o de ziua ei fix în locul acela, am cerut-o cât se poate de clasic, aveam inelul pregătit”, a dezvăluit Mihai Petre.

„Ea e tot”

Întrebat dacă ar mai fi ajuns unde este astăzi fără Elwira, Mihai a oferit un răspuns emoționant, fără să stea pe gânduri: „Nu, pentru că ea e... ea e tot”.

Cei doi au construit împreună atât o familie, cât și o carieră legată de pasiunea care i-a adus prima dată împreună. Pentru Mihai Petre, dansul înseamnă mult mai mult decât performanță: i-a adus soția, copiii și oamenii care îi sunt astăzi aproape.