Cu ce sumă împrumutată a pus Mirela Retegan bazele Gașca Zurli. Puțini știu cum a început povestea proiectului

Mirela Retegan a povestit cu ce sumă a început proiectul Gașca Zurli și unde a fost creată piesa "Am o căsuță mică".

Astăzi, Gașca Zurli este un proiect cunoscut și îndrăgit de numeroși copii și părinți, însă începuturile au fost departe de strălucirea scenei.

Cu ce sumă împrumutată a pus Mirela Retegan bazele Gașca Zurli

Mirela Retegan a construit acest univers pas cu pas, cu multă muncă, idei și ajutorul unor oameni care au crezut în visul ei. Printre aceștia s-a numărat Puiu, un prieten apropiat care i-a împrumutat 1.000 de dolari atunci când avea nevoie de sprijin pentru a pune proiectul pe picioare.

Povestea banilor împrumutați spune multe despre perioada în care fondatoarea Găștii Zurli încerca să transforme o idee într-un proiect concret. Nu avea la dispoziție condiții spectaculoase de înregistrare sau resurse nelimitate, însă avea ambiția de a merge mai departe și oameni pe care se putea baza.

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În perioada de început, lucrurile se făceau cu mijloace simple. Unele înregistrări au fost realizate chiar într-un șifonier, pe care Mirela Retegan îl amenajase pentru a izola cât mai bine sunetul. A antifonat geamurile și ușile, iar artiștii se adunau în acel spațiu neobișnuit pentru a înregistra piesele. Un microfon adus de la Londra a contribuit și el la această aventură muzicală.

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Mirela Retegan, ajutată de un prieten să pună bazele Găștii Zurli

În tot acest timp, Puiu a fost unul dintre oamenii care au susținut-o. Acesta i-a împrumutat 1.000 de dolari și i-a trimis din New York costume de Superman și Moș Crăciun, necesare pentru proiect. Mirela a ținut să precizeze că i-a returnat banii, însă sprijinul primit atunci a rămas o amintire importantă.

Puiu nu i-a fost aproape doar în construirea Găștii Zurli. Mirela Retegan a povestit că, în perioada sarcinii cu Maya, când Cornel avea numeroase turnee cu trupa Stigma, prietenul său era omul pe care îl putea suna ori de câte ori avea nevoie de ajutor.

Relația lor a trecut și prin schimbări importante. După divorțul Mirelei de Cornel, petrecut când Maya avea cinci ani, Puiu a reușit să păstreze o relație bună cu amândoi, fără să se îndepărteze de vreunul dintre ei.

Astăzi, Mirela Retegan îl consideră unul dintre cei mai iubiți oameni din viața sa și știe că se poate baza pe el în orice moment. Cei 1.000 de dolari au fost returnați, dar gestul de încredere de la începutul drumului a rămas o parte importantă din povestea construirii Găștii Zurli.