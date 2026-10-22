Antena Căutare
Home Furnicuțele Stiri Cum a reușit Connect-R să treacă clasa a V-a. Artistul a povestit ce a fost nevoit să facă

Cum a reușit Connect-R să treacă clasa a V-a. Artistul a povestit ce a fost nevoit să facă

Connect-R a povestit la Furnicuțele cum a reușit să treacă de clasa a V-a și ce l-a salvat în acele momente.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Joi, 22 Octombrie 2026, 18:30 | Actualizat Joi, 22 Octombrie 2026, 17:34
Cum a reușit Connect-R să treacă clasa a V-a. Artistul a povestit ce a fost nevoit să facă | antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Connect-R a vorbit deschis despre copilăria sa, anii de școală și experiențele care l-au format, dezvăluind amintiri mai puțin cunoscute din perioada în care era doar un copil cu multă energie și dorința de a descoperi lumea.

Cum a reușit Connect-R să treacă clasa a V-a

Artistul a făcut mărturisiri despre familia sa, relația cu părinții și felul în care experiențele de-a lungul timpului l-au ajutat să se maturizeze.

Privind în urmă, Connect-R recunoaște că la 13 ani era departe de a avea maturitatea pe care o are astăzi. „La 13 ani eram un idiot. Despre ce vorbim?”, a spus artistul, cu sinceritate și umor, rememorând perioada adolescenței. Tot atunci, s-a mutat într-un cartier în care a descoperit un alt mediu și a cunoscut copii pe care îi descrie drept cuminți și serioși.

Articolul continuă după reclamă

Copilăria sa a fost una frumoasă, petrecută în mare parte în fața blocului, alături de peste 20 de copii cu care se juca. Comparând acele vremuri cu prezentul, artistul observă că generațiile de astăzi socializează diferit. Deși fiica sa, Maya, are propriul grup de prieteni, Connect-R spune că întâlnirile în lumea reală par să fie mai rare, iar timpul petrecut în natură nu mai are aceeași pondere.

Cu toate acestea, artistul nu își dorește să creeze o ruptură între generații și încearcă să înțeleagă lumea în care crește fiica sa.

Connect-R și SHIFT, despre experiența Asia Express și prietenia care a rezistat în timp

Un rol important în formarea lui Connect-R l-a avut familia. Artistul vorbește cu respect despre mama sa, pe care o descrie ca fiind un om extraordinar de puternic, dar și despre tatăl său, care a compensat prin afecțiune. Chiar dacă părinții nu au fost întotdeauna foarte compatibili, Connect-R consideră că fiecare a contribuit în felul său la omul care a devenit.

Artistul și-a amintit inclusiv de o boacănă din copilărie, când a descoperit unde își ascundea mama marfa și a luat bani fără permisiune. A fost pedepsit, însă spune că, ulterior, mama i-a explicat de ce reacționase astfel. Sunt amintiri care, dincolo de partea lor anecdotică, arată cât de mult l-au influențat regulile și valorile primite acasă.

O schimbare importantă în viața sa a venit odată cu apariția fiicei sale, Maya. Connect-R a recunoscut că datorită ei a renunțat la anumite vicii și a devenit mai atent la propriile alegeri. Paternitatea l-a făcut să privească lucrurile diferit și să acorde mai multă importanță prezentului.

Artistul a vorbit și despre participarea la Asia Express, sezonul 4, alături de SHIFT. Cei doi au acceptat provocarea tocmai pentru a ieși din zona de confort, iar experiența s-a dovedit mult mai dificilă decât se așteptau. Connect-R a mărturisit că aventura l-a ajutat să își descopere limitele și să înțeleagă mai bine cât de fericit era în viața de zi cu zi.

Prietenia cu SHIFT a avut și ea de câștigat. Cei doi se cunosc de aproximativ 20 de ani, din perioada în care Connect-R făcea parte din trupa R.A.C.L.A. Artistul spune că au rămas apropiați datorită caracterului și visurilor pe care le împărtășeau.

Citește și: Cristina Ciobănaşu şi Cătălin Gheorghe, în distribuția noului serial original Inimă sub acoperire, de la Antena 1

Deși nu ar mai repeta experiența Asia Express, Connect-R consideră că a fost una dintre cele mai bune alegeri, tocmai pentru că le-a oferit amintiri pe care le vor păstra mult timp. Pentru el, atât copilăria, cât și provocările maturității au contribuit la omul de astăzi: un artist care își privește trecutul cu sinceritate și care încearcă să fie mai prezent pentru cei dragi.

Connect-R dezvăluie cum l-a schimbat fiica lui, Maya. Artistul a renunțat la obiceiuri pe care le avea de ani de zile...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce s-a ales de Consuelo Mutu după divorţ. Cum arată acum şi din ce face bani Ce s-a ales de Consuelo Mutu după divorţ. Cum arată acum şi din ce face bani
Observatornews.ro Singura ţară din lume fără ţânţari. Motivul pentru care insectele nu rezistă aici Singura ţară din lume fără ţânţari. Motivul pentru care insectele nu rezistă aici
Antena 3 O angajată a Poștei a fost sancționată pentru că a lucrat în plus 75 de minute, în Italia O angajată a Poștei a fost sancționată pentru că a lucrat în plus 75 de minute, în Italia
George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Citește și
Motivul pentru care Dana Săvuică și Carmen Negoiță s-au certat o singură dată.
Motivul pentru care Dana Săvuică și Carmen Negoiță s-au certat o singură dată. "Era să ne luăm de ciuf..."
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Cum a rămas Dana Săvuică fără bani și ce a făcut ca să depășească acel moment:
Cum a rămas Dana Săvuică fără bani și ce a făcut ca să depășească acel moment: "Am tras îngrozitor..."
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000 AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Maurice Munteanu de la Asia Express, reacție nervoasă, după ce a fost refuzat la cazare. Ce s-a întâmplat: „Am rămas cu traumă”
Maurice Munteanu de la Asia Express, reacție nervoasă, după ce a fost refuzat la cazare. Ce s-a întâmplat: „Am... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Alcool și remi în timpul serviciului, la Camera de Conturi Bihor: „Sărbătorim un coleg dar avem și pregătire profesională”
Alcool și remi în timpul serviciului, la Camera de Conturi Bihor: „Sărbătorim un coleg dar avem și pregătire... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
PSD își asumă indexarea pensiilor și eliminarea CASS pentru mame și veterani!
PSD își asumă indexarea pensiilor și eliminarea CASS pentru mame și veterani! BZI
Impozitul pe locuințe ar putea crește de 27 de ori. Consultant financiar avertizează: „Oamenii vor fi nevoiți să-și vândă casele”
Impozitul pe locuințe ar putea crește de 27 de ori. Consultant financiar avertizează: „Oamenii vor fi nevoiți... Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Filmul atacului cu maceta de la liceul din Pitești. Elevii ar fi avut un conflict mai vechi
Filmul atacului cu maceta de la liceul din Pitești. Elevii ar fi avut un conflict mai vechi Observator
Secrețiile vaginale în timpul sarcinii: când sunt normale și când arată o problemă
Secrețiile vaginale în timpul sarcinii: când sunt normale și când arată o problemă MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Back to school pentru mame: cum organizăm mesele familiei fără să renunțăm la dietă
Back to school pentru mame: cum organizăm mesele familiei fără să renunțăm la dietă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x