Cum a reușit Connect-R să treacă clasa a V-a. Artistul a povestit ce a fost nevoit să facă

Connect-R a povestit la Furnicuțele cum a reușit să treacă de clasa a V-a și ce l-a salvat în acele momente.

Connect-R a vorbit deschis despre copilăria sa, anii de școală și experiențele care l-au format, dezvăluind amintiri mai puțin cunoscute din perioada în care era doar un copil cu multă energie și dorința de a descoperi lumea.

Cum a reușit Connect-R să treacă clasa a V-a

Artistul a făcut mărturisiri despre familia sa, relația cu părinții și felul în care experiențele de-a lungul timpului l-au ajutat să se maturizeze.

Privind în urmă, Connect-R recunoaște că la 13 ani era departe de a avea maturitatea pe care o are astăzi. „La 13 ani eram un idiot. Despre ce vorbim?”, a spus artistul, cu sinceritate și umor, rememorând perioada adolescenței. Tot atunci, s-a mutat într-un cartier în care a descoperit un alt mediu și a cunoscut copii pe care îi descrie drept cuminți și serioși.

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Copilăria sa a fost una frumoasă, petrecută în mare parte în fața blocului, alături de peste 20 de copii cu care se juca. Comparând acele vremuri cu prezentul, artistul observă că generațiile de astăzi socializează diferit. Deși fiica sa, Maya, are propriul grup de prieteni, Connect-R spune că întâlnirile în lumea reală par să fie mai rare, iar timpul petrecut în natură nu mai are aceeași pondere.

Cu toate acestea, artistul nu își dorește să creeze o ruptură între generații și încearcă să înțeleagă lumea în care crește fiica sa.

Connect-R și SHIFT, despre experiența Asia Express și prietenia care a rezistat în timp

Un rol important în formarea lui Connect-R l-a avut familia. Artistul vorbește cu respect despre mama sa, pe care o descrie ca fiind un om extraordinar de puternic, dar și despre tatăl său, care a compensat prin afecțiune. Chiar dacă părinții nu au fost întotdeauna foarte compatibili, Connect-R consideră că fiecare a contribuit în felul său la omul care a devenit.

Artistul și-a amintit inclusiv de o boacănă din copilărie, când a descoperit unde își ascundea mama marfa și a luat bani fără permisiune. A fost pedepsit, însă spune că, ulterior, mama i-a explicat de ce reacționase astfel. Sunt amintiri care, dincolo de partea lor anecdotică, arată cât de mult l-au influențat regulile și valorile primite acasă.

O schimbare importantă în viața sa a venit odată cu apariția fiicei sale, Maya. Connect-R a recunoscut că datorită ei a renunțat la anumite vicii și a devenit mai atent la propriile alegeri. Paternitatea l-a făcut să privească lucrurile diferit și să acorde mai multă importanță prezentului.

Artistul a vorbit și despre participarea la Asia Express, sezonul 4, alături de SHIFT. Cei doi au acceptat provocarea tocmai pentru a ieși din zona de confort, iar experiența s-a dovedit mult mai dificilă decât se așteptau. Connect-R a mărturisit că aventura l-a ajutat să își descopere limitele și să înțeleagă mai bine cât de fericit era în viața de zi cu zi.

Prietenia cu SHIFT a avut și ea de câștigat. Cei doi se cunosc de aproximativ 20 de ani, din perioada în care Connect-R făcea parte din trupa R.A.C.L.A. Artistul spune că au rămas apropiați datorită caracterului și visurilor pe care le împărtășeau.

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Deși nu ar mai repeta experiența Asia Express, Connect-R consideră că a fost una dintre cele mai bune alegeri, tocmai pentru că le-a oferit amintiri pe care le vor păstra mult timp. Pentru el, atât copilăria, cât și provocările maturității au contribuit la omul de astăzi: un artist care își privește trecutul cu sinceritate și care încearcă să fie mai prezent pentru cei dragi.