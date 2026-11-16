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Cum îl cheamă, de fapt, pe Alex Delea de la Survivor. Al doilea prenume al fostului concurent, pe care puțini îl cunosc

Alex Delea a dezvăluit la Furnicuțele care este cel de-al doilea prenume al său. Tu știai asta?

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Luni, 16 Noiembrie 2026, 19:00 | Actualizat Luni, 16 Noiembrie 2026, 15:27
Cum îl cheamă, de fapt, pe Alex Delea de la Survivor. Al doilea prenume al fostului concurent, pe care puțini îl cunosc | antena 1
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Alex Delea a făcut dezvăluiri mai puțin cunoscute despre numele său, copilăria petrecută în România și anii adolescenței din Spania. Fostul câștigător de la Survivor a povestit că are un al doilea prenume, o alegere care are în spate o întâmplare neașteptată din familie. Mai mult, acesta a recunoscut că există câteva lucruri din trecut pe care le-ar schimba dacă ar putea da timpul înapoi.

Cum îl cheamă, de fapt, pe Alex Delea de la Survivor

Invitat să vorbească despre experiențele sale, Alex Delea a explicat că mama lui și-ar fi dorit foarte mult o fetiță. În momentul în care s-a născut, familia ar fi primit informația că bebelușul este fată, iar numele ales pentru copil era Eliza. Ulterior, când s-a aflat că este băiat.

Puțini sunt cei care cunosc acest detaliu despre fostul concurent de la Survivor. Alex a mărturisit că, atunci când se prezintă cu acest nume, oamenii rămân uneori surprinși. Chiar și prieteni pe care îi cunoaște de ani de zile nu știau că acesta este unul dintre prenumele sale. Alex a mai spus că are și origini machedonești.

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Adolescența din Spania și regretul pe care îl are și astăzi

Deși mulți îl știu pe Alex Delea strict după acest nume, fostul concurent Survivor are și un al doilea prenume. Acesta este Elizian.

Alex Delea a petrecut o parte importantă din copilărie în România, până în jurul vârstei de 12 ani, după care a ajuns în Spania, unde și-a trăit adolescența. A povestit că atmosfera de acolo și stilul tinerilor din acea perioadă l-au influențat. Purta doi cercei și îi plăcea să aibă o imagine de băiat mai rebel, diferită de cea pe care o afișează în prezent.

Există însă un lucru pe care îl regretă profund din acei ani: tatuajele. Alex a recunoscut că nu mai este deloc mulțumit de decizia de a-și desena corpul și că, dacă ar putea, nu ar mai vrea să le vadă niciodată.

După întoarcerea în România, viața lui a luat o direcție la care nu se aștepta. A început să creeze conținut pe TikTok, iar experiența de la Survivor Spania a făcut parte dintr-o perioadă de schimbări. În mediul online, spune că îi place să realizeze clipuri care ilustrează realitatea și situații în care oamenii se pot regăsi.

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Pentru filmări, a colaborat inclusiv cu Gina Chirilă, pe care o consideră o persoană cu care a avut ocazia să lucreze. Ulterior, a ales să filmeze constant alături de o prietenă apropiată, iubita celui mai bun prieten al său. Așa a renunțat la ideea de a avea de fiecare dată o altă parteneră în videoclipuri și a preferat să păstreze o colaborare stabilă.

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