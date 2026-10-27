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Întâlnirea care i-a schimbat viața Cristinei Ciobănașu. Ce rol a avut Ruxandra Ion în destinul actriței

Cristina Ciobănașu a povestit cum i s-a schimbat viața după întâlnirea cu Ruxandra Ion. Mesajul emoționant primit de la producătoare a făcut-o să plângă.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Marti, 27 Octombrie 2026, 18:44 | Actualizat Marti, 27 Octombrie 2026, 14:59
Întâlnirea care i-a schimbat viața Cristinei Ciobănașu. Ce rol a avut Ruxandra Ion în destinul actriței | Instagram
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Cristina Ciobănașu a făcut dezvăluiri emoționante despre întâlnirea cu Ruxandra Ion și despre felul în care viața sa s-a schimbat după acest moment. Invitată în platoul emisiunii „Furnicuțele”, actrița a rememorat perioada în care producătoarea a remarcat-o la televizor și a decis să-i ofere o șansă. Mai mult, Cristina a primit un mesaj special din partea celei care i-a fost alături timp de mulți ani, iar cuvintele acesteia au emoționat-o până la lacrimi.

Cristina Ciobănașu, despre întâlnirea cu Ruxandra Ion. Cum i s-a schimbat viața actriței

În cadrul emisiunii „Furnicuțele”, Cristina Ciobănașu a povestit cum Ruxandra Ion a remarcat-o în urma apariției sale la televizor. La acel moment, tânăra trecea printr-o perioadă dificilă, iar producătoarea a decis să o contacteze pentru a-i propune o oportunitate care avea să-i schimbe parcursul.

„Ea a fost omul care m-a văzut la televizor. Nu o să uit niciodată când mi-a povestit. Știa cazul, intrasem la duel pentru a doua oară și a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe băiatul ei mai mare, care lucra și el în televiziune, și le-a spus ambilor săi băieți: «Uite, eu vreau să o iau pe fetița asta acasă, vreau să mă văd cu ea». M-a chemat la ea în birou, mi-a spus că ea vrea să mă ajute, să vin la școală în București, să studiez muzică, tot ce îmi doream, practic, și eu am zis că da. Nu prea înțelegeam cu ce vine la pachet”, a povestit Cristina Ciobănașu.

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Actrița a locuit alături de Ruxandra Ion de la vârsta de 12 ani până la 24 de ani, perioadă în care relația dintre cele două s-a consolidat. Pentru Cristina, întâlnirea cu producătoarea a reprezentat un moment de cotitură, care i-a oferit șansa de a-și urma visurile și de a-și construi un viitor în domeniul artistic.

Mesajul Ruxandrei Ion pentru Cristina Ciobănașu

În platoul emisiunii, Cristina a primit și un mesaj emoționant din partea Ruxandrei Ion. Producătoarea i-a transmis câteva gânduri sincere, vorbind despre legătura specială dintre ele și despre felul în care actrița a devenit parte din viața sa.

„Bună ziua, furnicuțe, bună ziua, Cătălin, bună ziua, fetița mea frumoasă! De 19 ani suntem împreună. În ultimii ani ai cam fugit de acasă și nu mi-a fost ușor. Într-un fel sau altul, ne-ai schimbat viața, pentru că a venit fetița pe care ne-am dorit-o întotdeauna. Pentru că ai fost cu suflețelul lângă mine și, cum sper și eu să fiu cu suflețelul lângă tine până când eu nu o să mai fiu”, i-a transmis producătoarea.

Cuvintele Ruxandrei Ion au copleșit-o pe Cristina Ciobănașu, care nu și-a putut stăpâni lacrimile. Momentul a readus în atenție relația profundă dintre cele două și rolul important pe care producătoarea l-a avut în viața actriței.

Mesajul integral poate fi urmărit în emisiunea „Furnicuțele”, difuzată de la ora 17:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

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