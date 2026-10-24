Povestea de viață a Cristinei Ciobănașu. Cum a ajuns să fie crescută de Ruxandra Ion și cum i s-a schimbat destinul

Cristina Ciobănașu a trecut printr-o schimbare majoră încă din copilărie, când a ajuns să locuiască alături de Ruxandra Ion. Actrița a povestit cum s-a adaptat la noua viață, ce rol a avut producătoarea în cariera sa și de ce relația lor este una specială.

Cristina Ciobănașu este astăzi o actriță cunoscută, însă drumul său spre lumea televiziunii a început încă din copilărie, când locuia în județul Botoșani și visa să studieze muzica. Participarea la o emisiune, în 2008, i-a schimbat radical viața.

Atunci a fost remarcată de producătoarea Ruxandra Ion, care i-a oferit șansa de a se muta la București și de a crește alături de familia sa.

De-a lungul anilor, Cristina Ciobănașu a vorbit despre schimbările prin care a trecut, dorul de părinții biologici și sprijinul care a ajutat-o să își construiască o carieră în actorie.

Despre copilăria Cristinei Ciobănașu

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Cristina Ciobănașu s-a născut pe 24 septembrie 1996, în județul Botoșani. Încă din copilărie a fost atrasă de muzică și și-a dorit să își dezvolte talentul artistic.

În 2008, a participat la o emisiune, unde Alex Velea și Cristina Stoicescu au încercat să o ajute să își împlinească visul de a studia la o școală de muzică din București și să își sprijine familia, care se confrunta cu dificultăți financiare.

Povestea sa a ajuns atunci în atenția producătoarei Ruxandra Ion, care a decis să îi ofere o șansă. Aceasta i-a propus să se mute în Capitală și să locuiască alături de familia sa.

Cum a ajuns Cristina Ciobănașu să fie cunoscută de Ruxandra Ion

Mutarea la București a reprezentat un moment decisiv pentru actriță. Actrița a povestit, în urmă cu ceva timp, cât de mult a contat întâlnirea sa cu producătoarea Ruxandra Ion și cât de mult a ajutat-o.

Deși a primit sprijinul familiei Ruxandrei Ion, începutul nu a fost lipsit de dificultăți. Actrița a trebuit să se adapteze unui oraș nou, unei alte școli și unui stil de viață diferit, departe de cei dragi.

Cum i-a schimbat Ruxandra Ion destinul

Deși ajunsese în București cu gândul de a studia muzica, Cristina Ciobănașu a descoperit treptat și actoria. Ruxandra Ion a observat că tânăra avea talent și în această direcție și a încurajat-o să își dezvolte abilitățile.

Ulterior, actrița a devenit cunoscută și prin proiectul La-La Band, iar cariera sa a continuat cu apariții în mai multe producții de televiziune.

De ce nu a fost înfiată de Ruxandra Ion

Deși relația dintre cele două este adesea descrisă ca una mamă-fiică, Cristina Ciobănașu a explicat că nu a existat o adopție oficială. Legătura lor s-a construit în timp, prin sprijinul oferit și apropierea dintre ele.

Actrița a păstrat legătura și cu părinții biologici, iar în viața sa au rămas importante ambele familii. Ruxandra Ion a avut un rol esențial în dezvoltarea sa personală și profesională, însă Cristina nu a uitat de unde a plecat și de oamenii care au făcut parte din copilăria sa.

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