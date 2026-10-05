Mona Segall i-a transmis un mesaj emoționant lui Chef Alexandru Sautner, despre care spune că a devenit unul dintre oamenii importanți pentru echipa Chefi la cuțite.

Mesajul Monei Segall pentru Alexandru Sautner. Ce a vrut să afle juratul Chefi la cuțite: „Poate o să și-o ia în cap…” | antena 1

Producătoarea a mărturisit că ține foarte mult la chef și că energia și pasiunea cu care acesta trăiește fiecare moment al emisiunii îi dau, la rândul lor, motive să continue.

Chef Alexandru Sautner a ajuns în echipa Chefi la cuțite în urmă cu trei ani, într-un moment în care nici măcar nu se gândea că va face parte din proiect. Propunerea a venit într-un mod neașteptat. Chef-ul se afla la pescuit împreună cu fiul său și, în timp ce naviga pe telefon, a văzut știrea că cei trei chefi din emisiune plecaseră.

Mesajul Monei Segall pentru Alexandru Sautner

„Nu știu de ce mi-a rămas în cap”, a povestit Sautner. La scurt timp, a fost sunat de reprezentanții emisiunii. Relaxat, acesta a întrebat dacă este nevoie de un nou chef, după ce tocmai citise știrea.

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Discuția care trebuia să dureze doar câteva minute s-a transformat într-o conversație de aproximativ o oră și jumătate. Chef Sautner și-a dat seama că noua provocare urma să îl scoată din zona de confort, însă a considerat ulterior că decizia de a accepta a fost una dintre cele mai bune.

Povestea sa profesională este însă construită departe de platourile de televiziune. A început de jos, inclusiv prin munca de spălat vase. La 21 de ani a lucrat timp de șase luni ca spălător de vase și spune că făcea acest lucru cu aceeași pasiune cu care avea să abordeze ulterior bucătăria.

Pasiunea pentru gastronomie a apărut încă din copilărie. A urmat liceul economic, la profilul alimentație publică, iar ulterior a învățat meserie de la un chef italian din Sicilia. După ani de experiență, și-a dorit să cunoască toate segmentele unui restaurant, pentru a putea, într-o zi, să își deschidă propriul local.

Drumul nu a fost unul ușor. Sautner povestește că a crescut la țară, într-o familie săracă, și că a plecat în Germania fără bani, hotărât să își construiască un viitor. Ambiția spune că a moștenit-o de la mama sa.

Ce a câștigat Chefi la cuțite cu Alexandru Sautner ca Chef

Acum, după trei ani de Chefi la cuțite, Mona Segall spune că prezența lui Alexandru Sautner este un adevărat câștig pentru emisiune.

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„Țin foarte mult la el, poate mai mult decât la alte vedete cu care am lucrat. Îl consider un noroc pentru mine și pentru această emisiune”, a transmis Mona Segall.

Producătoarea a mărturisit că apreciază în mod special felul în care chef-ul se bucură de fiecare moment petrecut în cadrul proiectului.

„Se bucură de orice moment pe care îl petrece acolo. Atunci când simt că sunt obosită, mă uit la el și îmi aduc aminte că nu aș vrea să fiu nicăieri în altă parte”, a spus Mona Segall.

La final, mesajul său a fost unul cât se poate de personal: „Pentru asta îi mulțumesc și îl iubesc mult mai mult decât și-a imaginat vreodată, chiar și când fentează sistemul.”