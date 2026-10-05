Suedezii au un plan pentru cei 50.000 de români din tribune. Ce vor să provoace pe Arena Națională

Suedezii și-au făcut planul înainte de România – Suedia. Besfort Zeneli a dezvăluit strategia pentru meciul de pe Arena Națională, difuzat pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Suedia întâlnește România pe Arena Națională, în meciul care se vede pe Antena 1 și Antena PLAY, de la ora 21:45! Atmosfera în tabăra ”tricolorilor” este una destul de agitată, mai ales că elevii antrenați de Gheorghe Hagi vin după trei eșecuri consecutive în care au primit 12 goluri. Totuși, suedezii sunt deciși să nu lase garda jos. Besfort Zeneli a spus care este strategia echipei sale, cu puțin timp înainte de a păși pe Arena Națională.

„Cred că ei pot considera că nu au nimic de pierdut și pot juca fără presiune. Atunci cred că pot evolua mai bine decât au făcut-o până acum, iar noi trebuie să fim pregătiți pentru orice, mai ales în primele 10-20 de minute. Trebuie să fim conectați și să facem totul pentru a nu-i lăsa să intre în meci”, a mai spus Zeneli, conform www.fotbollskanalen.se.

Suedezii vin cu un plan clar pe Arena Națională

Suedezii vin cu un plan clar pe Arena Națională! În fața a aproximativ 50.000 de români, adversarii „tricolorilor” vor să profite chiar de presiunea din tribune și să întoarcă publicul împotriva elevilor lui Hagi, așa cum susține jucătorul suedez Besfort Zeneli

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„Nu-mi place să mă gândesc că suntem favoriți. Este un meci nou. Ei joacă acasă, au mulți suporteri, vin după înfrângerea cu 0-6 și poate consideră că nu mai au atât de multe de pierdut. Atunci este puțin mai ușor să joci. Se vor mobiliza și nu vor dori să sufere o nouă înfrângere grea. Cred că România va fi compactă și foarte agresivă. Va fi un meci dificil. Probabil stadionul va fi plin și vrem să întoarcem publicul împotriva lor”, a declarat Besfort Zeneli, conform www.fotbollskanalen.se.

Confruntarea România - Suedia, din etapa a patra a Ligii Națiunilor 2026, se vede live pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

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