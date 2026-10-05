Pentru Richard Abou Zaki, relația cu Chef Alexandru Sautner înseamnă mult mai mult decât o prietenie construită în jurul gastronomiei și al antreprenoriatului.

S-au certat la Chefi la cuțite, dar adevărata lor relație e alta. Richard Abou Zaki, către Sautner: „Tu mi-ai fost frate” | antena 1

În timpul întâlnirii, Richard a vorbit cu emoție despre omul pe care l-a cunoscut și care i-a devenit, în timp, frate și prieten adevărat.

S-au certat la Chefi la cuțite, dar adevărata lor relație e alta

„Mi-ar trebui o zi întreagă”, a spus Richard atunci când a fost provocat să vorbească despre Alexandru Sautner. Își amintește momentul în care l-a întâlnit și perioada în care el însuși venea cu anumite temeri după cei 25 de ani petrecuți în România. Dincolo de toate acestea, Sautner a fost omul care i-a oferit încredere și apropiere.

„Tu mi-ai fost frate, adevărat prieten și asta eu recunoscător toată viața”, este mesajul transmis de Richard, care vorbește despre legătura puternică dintre cei doi.

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Pentru Richard, una dintre calitățile care îl definesc pe Sautner este energia. Chiar dacă anii trec, spune el, Alexandru a rămas un om tânăr în interior, cu aceeași poftă de viață și aceeași forță de a merge mai departe.

„Tu înăuntru ești tânăr, ai energie”, i-a transmis Richard, descriindu-l drept o persoană la care ține foarte mult și un prieten adevărat.

În jurul lui Sautner există, de altfel, un cerc restrâns de oameni pe care acesta îi consideră cu adevărat apropiați. „Suntem patru prieteni adevărați”, spune chef-ul, iar pentru el astfel de relații au o valoare care depășește orice reușită profesională.

Richard nu a uitat nici de începuturile lui Alexandru. Povestea lui de viață este, în opinia sa, una „aprigiă”, construită pe o dorință imensă de a ajunge cineva și de a demonstra că poate reuși, chiar dacă a pornit dintr-un mediu care nu i-a oferit foarte multe oportunități.

Alexandru Sautner a crescut în Almăjel, un sat mic din zona Turnu Severin, și încă din tinerețe a avut instinctul antreprenorial. A început să vândă gumă, țigări, cafea și alte produse, iar mai târziu și-a construit un drum în gastronomie și business.

Pentru Richard, tocmai această evoluție îl face pe Sautner un exemplu de urmat și un om de succes. Iar la final, mesajul său vine cu o notă care îi surprinde perfect personalitatea: „Baftă la pește!”

Cum a acceptat Chef Alexandru Sautner propunerea „Chefi la cuțite”

Intrarea lui Alexandru Sautner în competiția „Chefi la cuțite” a venit și pe fondul unei provocări personale. Mona Segall a fost persoana care a crezut în el încă de la început și care a avut un rol important în momentul în care chef-ul a simțit că ar putea renunța.

„Mona este persoana care m-a ales, a crezut de la început în mine”, povestește Sautner. Chiar și în momentele în care simțea că nu mai are energia necesară, câteva cuvinte din partea ei reușeau să-l repună pe picioare.

Acceptarea provocării a însemnat însă și o confruntare cu orgoliul. „La mine chiar este o concurență. Suntem orgolioși și niciunul nu vrea să piardă”, spune Sautner.

Prima probă a fost una aparent simplă, dar care i-a pus ambiția la încercare: șnițelul. Richard își amintește că, la plating, Sautner era greu de bătut, în timp ce chef-ul recunoaște că a vrut să demonstreze că încă poate face față provocării.

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„Am zis să pun osul la treabă, că mă fac de râs”, povestește el.

Pentru Sautner, bucătăria este însă precum mersul pe bicicletă: odată ce ai învățat, nu uiți. Chiar și astăzi spune că se implică personal în realizarea meniurilor restaurantelor sale.

Iar competiția nu putea fi lipsită de momente amuzante. „Nu ne-am bătut, a zburat o făină. Nici nu știu cum s-a întâmplat”, povestește Sautner, cu umor, despre atmosfera din bucătărie. În fond, spune el, în bucătărie astfel de situații se întâmplă destul de frecvent.