Antena Căutare
Home Furnicuțele Video Furnicuțele 2026. Amintirea care încă îl emoționează pe Maurice Munteanu. Ce a povestit despre mama lui
Logo show

Furnicuțele 2026. Amintirea care încă îl emoționează pe Maurice Munteanu. Ce a povestit despre mama lui

Episodul 29 din data de 16 octombrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Maurice Munteanu a rememorat una dintre cele mai puternice imagini legate de mama sa, o amintire care încă îl emoționează. „Ningea foarte puternic și ea s-a dat jos din mașină. Fulgii se așezau pe părul ei negru. E o imagine care mă tulbură”, a povestit acesta. Maurice a vorbit și despre legătura strânsă dintre ei.
Vineri, 16.10.2026, 18:30
x
Furnicuțele 2026. Ce nu a apucat Maurice Munteanu să-i spună tatălui său

Furnicuțele 2026. Ce nu a apucat Maurice Munteanu să-i spună tatălui său

Logo show Vineri, 16.10.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Drama trăită de Maurice Munteanu. Mașina s-a răsturnat și a luat foc!

Furnicuțele 2026. Drama trăită de Maurice Munteanu. Mașina s-a răsturnat și a luat foc!

Logo show Vineri, 16.10.2026, 18:49 Furnicuțele 2026. Peretele se prăbușește peste el! Maurice Munteanu, în fața unei provocări neașteptate

Furnicuțele 2026. Peretele se prăbușește peste el! Maurice Munteanu, în fața unei provocări neașteptate

Logo show Vineri, 16.10.2026, 18:43 Furnicuțele 2026. Maurice Munteanu, provocare dificilă la jocul „Greu de concentrat”. A reușit să descopere cine cânta cu adevărat?

Furnicuțele 2026. Maurice Munteanu, provocare dificilă la jocul „Greu de concentrat”. A reușit să descopere cine cânta cu adevărat?

Logo show Vineri, 16.10.2026, 18:35 Furnicuțele 2026. Ce a recunoscut Maurice Munteanu în jocul „Adevărat sau fals?”

Furnicuțele 2026. Ce a recunoscut Maurice Munteanu în jocul „Adevărat sau fals?”

Logo show Vineri, 16.10.2026, 17:56 Furnicuțele 2026. Cultură generală și rezistență fizică la jocul ”Neuron la sală”! Ce au avut de făcut Maurice și Connie

Furnicuțele 2026. Cultură generală și rezistență fizică la jocul ”Neuron la sală”! Ce au avut de făcut Maurice și Connie

Logo show Vineri, 16.10.2026, 17:37 Furnicuțele 2026. Connie Preda, cucerită de Asia Express: „Nu doream să mă întorc acasă!”

Furnicuțele 2026. Connie Preda, cucerită de Asia Express: „Nu doream să mă întorc acasă!”

Logo show Vineri, 16.10.2026, 17:29 Furnicuțele 2026. Maurice Munteanu, dezvăluire neașteptată despre Asia Express: „A fost terapie personală”

Furnicuțele 2026. Maurice Munteanu, dezvăluire neașteptată despre Asia Express: „A fost terapie personală”

Logo show Vineri, 16.10.2026, 17:15 Mireasa, sezonul 14. Cum arată topul publicului! Claudia și Valentin, Mirii Săptămânii

Mireasa, sezonul 14. Cum arată topul publicului! Claudia și Valentin, Mirii Săptămânii

Logo show Vineri, 16.10.2026, 15:56 Mireasa, sezonul 14. Valentin l-a trimis pe Beleuț în cursa de eliminare! Decizia luată de public

Mireasa, sezonul 14. Valentin l-a trimis pe Beleuț în cursa de eliminare! Decizia luată de public

Logo show Vineri, 16.10.2026, 15:46 Mireasa, sezonul 14. Revine Ronaldo în competiție? Cum au votat concurenții și ce a decis publicul

Mireasa, sezonul 14. Revine Ronaldo în competiție? Cum au votat concurenții și ce a decis publicul

Logo show Vineri, 16.10.2026, 15:19 Mireasa, sezonul 14. Alexandra și Radu, date în jacuzzi! Anne-Mary și-a spus părerea

Mireasa, sezonul 14. Alexandra și Radu, date în jacuzzi! Anne-Mary și-a spus părerea

Logo show Vineri, 16.10.2026, 15:02
x