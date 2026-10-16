Furnicuțele 2026. Amintirea care încă îl emoționează pe Maurice Munteanu. Ce a povestit despre mama lui

Episodul 29 din data de 16 octombrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Maurice Munteanu a rememorat una dintre cele mai puternice imagini legate de mama sa, o amintire care încă îl emoționează. „Ningea foarte puternic și ea s-a dat jos din mașină. Fulgii se așezau pe părul ei negru. E o imagine care mă tulbură”, a povestit acesta. Maurice a vorbit și despre legătura strânsă dintre ei.

Vineri, 16.10.2026, 18:30