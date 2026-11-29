Andreea Popescu pare mai fericită ca niciodată! După ce a publicat primele imagini alături de bărbatul care ar fi cucerit-o după divorțul de Rareș Cojoc, influencerița a revenit pe rețelele sociale cu o nouă filmare.

Andreea Popescu, declarație de dragoste pentru noul iubit, după ce și-a asumat relația | instagram.com

De această dată, Andreea a ales o melodie romantică și a transmis un mesaj care spune multe despre perioada pe care o traversează.

Andreea Popescu, mesaj de dragoste pentru noul iubit. Ce a publicat pe Instagram

Andreea Popescu nu își mai ascunde fericirea! După divorțul de Rareș Cojoc, influencerița pare să fi dat o nouă șansă iubirii și a început să împărtășească și cu urmăritorii săi momente din viața sentimentală.

La doar câteva ore după ce a publicat primele imagini în compania unui bărbat, în timpul unei escapade la munte, Andreea Popescu a distribuit un videoclip romantic pe Instagram. În filmare, cei doi apar într-o încăpere cu ferestre mari și cu vedere spre munți. Andreea stă foarte aproape de bărbat, iar imaginile îi surprind într-un moment tandru, în fața peisajului spectaculos. Pentru videoclip, influencerița a ales piesa „Just the Two of Us”, iar descrierea postării este una sugestivă.

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„I am in my happy place”, a scris Andreea Popescu, alături de o inimă maro. Mesajul, care poate fi tradus prin „Sunt acolo unde mă simt fericită”, pare să exprime starea de bine pe care o trăiește în această perioadă.

Andreea Popescu continuă să păstreze discreția în privința noului partener

Deși a început să publice imagini alături de bărbatul care o însoțește la munte, Andreea Popescu nu i-a dezvăluit încă identitatea.

Și în cea mai recentă filmare, acesta apare cu spatele la cameră, în contralumină, astfel că trăsăturile feței nu pot fi distinse clar.

Cu doar câteva ore înainte, influencerița distribuise și un InstaStory în care bărbatul dansa lângă ea, pe o melodie ale cărei versuri vorbeau despre apariția unei persoane capabile să schimbe cursul unei povești de viață. Acum, Andreea a ales o piesă romantică și un mesaj despre fericire, oferind un nou indiciu despre ceea ce simte.

După încheierea căsniciei cu Rareș Cojoc, tatăl celor trei copii ai săi, Andreea Popescu a vorbit în repetate rânduri despre schimbările din viața personală.

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