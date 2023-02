Golden Boy, episodul 6, 10 februrie 2023. Ferit și Seyran, replici dure după întâlnirea cu Yusuf. Bunicul Halos intervine

Episodul 6 Golden Boy începe cu bătaia dintre Ferit și Yusuf care se iau la ceartă din cauza lui Seyran. Aceasta intervine între cei doi să-i despartă, moment în care Ferit se ridică și pleacă.

„Ce faci? Lasă-l în pace”, spune Seyran.

Situații neprevăzute în Golden Boy. Iată ce se mai întâmplă în episodul 6 al serialului difuzat de Antena 1

Rămași singuri, Seyran și Yusuf au parte de momente grele. Tânăra îi spune fostului iubit că nu mai vrea să-l vadă.

Seyran: Ești bine? Poți să te ridici?

Yusuf: Da, tu ești bine? Ți-a făcut rău?

„Tu ești cel care îmi face rău. Nu merge așa. Întoarce-te în Antep. Uită-mă”, a spus Seyran, după care s-a dus la mașină, acolo unde a aflat că Ferit nu va merge cu ea acasă.

Ajunși acasă, Ferit și Seyran vorbesc despre întâlnirea ei cu Yusuf și spune că ceea ce a văzut Ferit nu este chiar ceea ce pare, însă el nu o crede și spune că vorbele ei sunt niște „clișee”.

„De ce erai nevoită să te întâlnești cu el, Seyran? Cine era el?”, spune Ferit, tânăra fiind fără cuvinte în momentul în care soțul ei țipă la ea.

Bunicul Halis le-a ținut morală lui Seyran și Ferit. Gestul impresionant pe care l-a făcut Ferit în fața bunicului

De vizita lui Yusuf a aflat și bunicul lui Ferit care i-a chemat pe amândoi în birou și ținut morală pentru cele întâmplate.

Ferit: S-a întâmplat ceva, bunicule?

Bunicul: Voi o să-mi spuneți ce s-a întâmplat. A venit un musafir de la țară și voi nu l-ați primit.

Ferit: Așa trebuia, așa am făcut, bunicule. Am greșit?

Bunicul: Nu știu dacă e adevărat, dar cică cel care a venit e fostul iubit al soției tale.

Ferit: Cine a spus asta, bunicule? Ce vorbă e asta? Cel care a venit e un coleg de liceu al lui Seyran. A avut treabă în Istanbul și a venit să ne felicite. Nici eu nu știam la început, am jignit-o pe soția mea, dar apoi am făcut cunoștință cu băiatul, am stat de vorbă. Dacă era cum ai auzit, mai țineam mâna asta strânsă, bunicule? Și arată spre mâna soției sale pe care o ține strâns.

Întrebată ce are de spus, Seyran a confirmat cele spuse de soțul ei și și-a cerut scuze pentru zvonurile pe care le-a auzit.

Ferit are o criză de diabet, iar Seyran intră în panică. Ce s-a întâmplat apoi

Întreaga situație ia o turnură neașteptată când, după ce au ieșit din biroul bunicului și au ajuns în camera lor, lui Ferit i se face rău dintr-o dată. El are nevoie de injecția cu insulină, însă Seyran nu găsește acul pentru seringă așa că îl sună pe Abidin. Pe drumul lui spre Ferit se întâlnește cu bunicul care îl întreabă unde se grăbește, iar acesta spune că merge către Ferit.

„A pățit ceva Ferit?”, întreabă bunicul. „Nu. E bine. M-a chemat la el”, spune Abidin. „Bine, nu e grabă. Vino să vorbim puțin”, îi mai spune bunicul.

Între timp, Seyran încearcă să-l ajute pe Ferit cum poate până când ajunge Abidin cu injecția. Acesta din urmă a trimis-o până la baie să-i aducă un prosop ud lui Ferit, moment în care el i-a dezvăluit lui Abidin că nu i-a fost chiar atât de rău și s-a prefăcut puțin pentru a-i vedea reacția lui Seyran.

„M-am împiedicat puțin și apoi am improvizat. Nu am iertat-o deloc”, a spus el. „Adică te-ai prefăcut?”, întreabă Abidin mirat.

„Cum să mă prefac? Nu mi-ai luat tu glicemia? Nu ai spus că era mică?”, a glumit Ferit.

„Omule, ai speriat fata”, i-a mai zis Abidin.

„Ea s-a îngrijorat. Eu i-am spus că sunt bine. Nu o să mă lase baltă. Serios. E o femeie puternică”, a mai spus Ferit, fericit că soția lui a trecut „testul”.

Golden Boy, serialul-fenomen care a cucerit Turcia, disponibil pe Antena 1 și AntenaPLAY

„Golden Boy” are în prim plan o poveste dramatică, plină de suspans și întâmplări imprevizibile, care îi va ține pe telespectatori cu sufletul la gură, în fiecare vineri, de la 20:30, la Antena 1.

Destinul a două surori le aduce pe acestea în calea moștenitorului unui imperiu de bijuterii, deținut de familia Korhan, în care minciuna, trădarea și secretele își spun cuvântul. Halis este proprietarul imperiului de bijuterii și capul familiei Korhan.

Deși afacerea este condusă în cea mai mare parte de către fiul său, Orhan, dar și de către cel mai mare nepot al său, Fuat, Halis în continuare ia cele mai importante decizii în companie și încearcă să dețină controlul și asupra familiei.

Ferit (Mert Ramazan Demir), protagonistul serialului, este cel mai tânăr nepot al magnatului, care s-a întors acasă după ce a studiat în străinătate. Tânăr rebel și nepăsător, Ferit ajunge să nu mai fie tolerat de către Halis, care a delegat-o pe Ifakat (nora sa rămasă văduvă), să îi găsească o mireasă bună lui Ferit.

Vestea că bogătașul caută o mireasă pentru nepotul său vine ca un fulger pentru Kazim, pentru care singura șansă la îmbogățire sunt cele două fiice ale sale, Suna și Seyran. Ifakat o consideră pe Suna potrivită pentru a se mărita cu Ferit, astfel că stabilește ziua în care cei doi se vor întâlni și se vor logodi.

Viețile celor două surori, Suna și Seyran, se schimbă pentru totdeauna atunci când, înainte să aibă loc logodna dintre Ferit și Suna, acesta se întâlnește din greșeală cu Seyran, protagonista serialului, și se simte atras de ea instantaneu. Trădările, minciunile, secretele și planurile de răzbunare sunt la ordinea zilei în noua lor viață.

Cine sunt Mert Ramazan Demir și Afra Saraçoğlu, protagoniștii serialului Golden Boy

Mert Ramazan Demir este un tânăr în vârstă de 24 de ani, care a debutat în actorie în anul 2015. După apariția din "I am You", a primit rolul principal în mini-seria „Naked” („Ciplak”) și a jucat și în serialul „Teacher” („Ogretmen”), acolo unde a atras atenția din toate punctele de vedere. Mert a povestit jurnaliștilor turci că are o chimie bună cu partenera sa din serialul „Golden Boy”, Afra, cu care se cunoaște de mai mulți ani. Afra Saraçoğlu are 25 de ani și a cunoscut faima în anul 2016, când a jucat în filmul „Second Chance”. De atunci, frumusețea și talentul actoricesc au propulsat-o în topul tinerelor actrițe din Turcia.

Criticii au spus că succesul serialului "Golden Boy" se datorează chimiei dintre actorii ea și Ramazan Demir Ferit, ba chiar au existat speculații potrivit cărora cei doi actori ar avea o relație amoroasă. Ei au negat zvonurile, spre dezamăgirea fanilor.