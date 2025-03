Viața lui Cătălin Botezatu a fost salvată la limită după ce a descoperit din întâmplare că suferă de cancer. Iată cum se simte în prezent și cine îl însoțește mereu la medic!

Cătălin Botezatu pune foarte mult accent pe prevenție după ce s-a confruntat în trecut cu mai multe probleme de sănătate, printre care și cancerul.

Deși designerul vestimentar a învins boala cruntă, acesta încă este foarte atent și respectă cu strictețe sfaturile medicilor turci care îi monitorizează starea de sănătate, dar și evoluția.

Recent, creatorul de modă a făcut câteva dezvăluiri cu privire la acest aspect, având chiar și o recomandare pentru toți românii.

Iată ce spune Cătălin Botezatu despre analizele pe care le face din 6 în 6 luni!

Cătălin Botezatu, nevoit să repete analizele din cauza cancerului. Designerul merge în Turcia special pentru asta

În 2019 celebrul designer a primit diagnosticul crunt de cancer la colon, fiind la un pas de moarte din cauza problemelor grave de sănătate. Descoperirea a fost făcută din întâmplare, medicii reușind să identifice în spatele apendicului o tumoare ascunsă.

Viața lui Cătălin Botezatu a fost salvată la limită după ce a trecut printr-o intervenție chirurgicală complexă la care au participat 20 de cadre medicale într-un spital din Turcia.

„A fost o tumoare ascunsă în spatele apendicului, pe care am descoperit-o întâmplător în Turcia, pentru că eu acolo îmi fac analizele. Filmam la o altă emisiune și spuneam că simt așa niște înțepături dar nu deranjant. Am făcut un ecograf și au văzut că am o formă specială de apendicită. Am și râs… pai puteam eu să am un apendic normal?

Mi-au zis să mă operez, dar nu am vrut pentru că aveam prezentări în România. Am venit aici, mi-am scos apendicul, dar când l-am scos am descoperit această tumoare ascunsă în spatele apendicului. O tumoare nașpa” povestea acesta în cadrul emisiunii Xtra Night Show de la Antena Stars.

Tot atunci el a mărturisit că a plecat la prima oră cu un avion privat la Istanbul, fiindu-i salvată viața „la limită”.

Acum, la aproximativ 6 ani distanță de la evenimentul neplăcut, acesta spune că merge destul de des în Turcia pentru a-și repeta analizele din cap până în picioare și că este întotdeauna însoțit de îngerul său păzitor.

„La control o să merg alături de Eva Pavel, buna mea prietenă, îngerul meu păzitor. O să merg curând, pentru că fac din șase în șase luni controale. Prevenția e cea mai importantă. O să merg să îmi fac un alt set de analize, să vedem cum stă inima, cum stau toate celelalte. Eu mă simt foarte bine.

Sufăr de somn, dar în rest sunt foarte bine! Dacă n-aș face ceea ce fac, cred că atunci m-aș îmbolnăvi cu adevărat”, a povestit acesta recent potrivit unei surse.

