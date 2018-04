Câţi ani are solista Stela Enache, marea doamnă a muzicii ușoare românești? „Anii ei de liceu” au fost acuuuuum multe decenii! Bunica nu s-a lăsat amăgită de silueta adolescentină

Stela Enache, marea doamnă a muzicii ușoare românești, are 68 de ani și toată România o cunoaște mai ales piesei „Ani de liceu”, compusă chiar de regretatul ei soț, Florin Bogardo. Deși are un trup de adolescentă, „bunica” a intuit aproape perfect vârsta artistei. A ratat un singur an!

Victoria Cârjan (80 de ani) și nepoata ei, Diana Simionescu (32 de ani), au venit la “Guess My Age – Ghicește vârsta”, hotărâte să câștige cei 100.000 de lei puși în joc, pentru o croazieră în care să plece bunica și un avans de apartament pentru nepoată.

➡️ Urmăreşte online emisiunea Guess my age - Ghiceste vasta online pe platforma AntenaPlay, de pe orice dispozitiv!