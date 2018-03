Soții Savin au crezut în șansa lor și au câștigat 13.000 de lei, la “Guess My Age – Ghicește vârsta”

Aseară, la “Guess My Age – Ghicește vârsta, Cătălina și Cosmin Savin au venit hotărâți să câștige și au plecat acasă cu 13.000 de lei. Cu banii obținuți la show-ul prezentat de Dan Negru cei doi soți vor să-și deschidă o afacere proprie, un salon de hair-styling și masaj.

Deși debutează cu stângul, căci greșesc câți ani are Alina (22 de ani), dansatoare și prima necunoscută care vine în fața lor, Cătălina și Cosmin reușesc să fie foarte aproape în estimările lor în privința vârstei celorlalți invitați: Papa (35 de ani) din Senegal, manager la un centru de fitness, Ștefan (65 de ani), pensionar, și celebra interpretă de muzică populară Matilda Pascal Cojocărița (60 de ani). Estimarea greșită cu opt ani referitoare la vârsta lui Irinel (44 de ani), un domn care produce mobilă, are însă să-i coste nu mai puțin de 24.000 de lei. Ulterior, Cătălina și Cosmin vor păstra banii obținuți până atunci, căci răspund corect la întrebarea “Câți ani are Laura?” (28 de ani), de meserie jongler. Și intră în finală cu 52.000 de lei.

Datorită faptului că au ghicit din ultima încercare, din patru posibile, vârsta Antoniei, 16 ani, Cătălina și Cosmin Savin vor pleca acasă cu 13.000 de lei.

“Am spus că, orice-ar fi, o să câștig! Și m-am ținut de cuvânt!”, a spus Cosmin Savin, la încheierea jocului.

➡️ Urmăreşte online emisiunea Guess my age - Ghiceste vasta online pe platforma AntenaPlay, de pe orice dispozitiv!