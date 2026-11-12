Cine a început să o caute pe Frankie Wilde după Insula Iubirii. Ispita a dezvăluit ce propuneri a primit

Frankie Wilde, ispita de la Insula Iubirii, a dezvăluit cum a ajutat-o emisiunea să atragă clienți și ce solicitări a primit după apariția la Antena 1.

Frankie Wilde a devenit cunoscută după participarea în sezonul 10 al emisiunii „Insula Iubirii”, unde a fost una dintre ispitele feminine. S-a remarcat prin sinceritate și prin personalitatea sa, însă și prin meseria mai puțin obișnuită pe care o practică. Pe lângă activitatea de artist tatuator, Frankie este și zugrav, iar lucrările sale decorative demonstrează pasiunea pe care o are pentru artă și design.

Frankie Wilde, ispita de la Insula Iubirii, a dezvăluit cum i s-a schimbat viața după participarea la emisiune

Într-un interviu recent, aceasta a vorbit despre felul în care arată o zi obișnuită de muncă, dar și despre schimbările pe care participarea la emisiunea de la Antena 1 le-a adus în viața sa profesională. Mai exact, ispita a mărturisit că apariția la televizor a ajutat-o să își mărească portofoliul de clienți.

În mediul online au existat și comentarii răutăcioase potrivit cărora unele dintre ispite ar fi participat la emisiune pentru a-și face reclamă și pentru a atrage mai mulți clienți. Frankie Wilde a povestit că a observat aceste glume, însă nu le-a luat personal. Mai mult, a explicat că, într-un fel, oamenii care au văzut-o la televizor au ajuns să o contacteze, dar nu pentru motivele la care s-ar fi așteptat cei care au făcut comentariile.

Articolul continuă după reclamă

„Sunt obișnuită ca oamenii să aibă o impresie în afara realității atunci când mă văd, dar mă amuză asta, nu-mi displace, mi se pare amuzant. Erau glume că am fost la Insulă să-mi găsesc mai mulți clienți. Glumele erau vizavi de fetele ispite, că vin la emisiune să-și găsească mai mulți clienți, dar erau niște glume într-o arie nepotrivită, aș spune. Dar am zis că da, chiar vrem să ne căutăm clienți, dar nu pentru ce cred ei, ci pentru zugrăvire”, a povestit Frankie Wilde în timpul interviului.

Ispita a dezvăluit ce propuneri a primit

Ispita a oferit și un exemplu concret, dezvăluind că a fost contactată de o persoană care a recunoscut-o după apariția în emisiune. Potrivit acesteia, printre cei care au apelat la serviciile sale se numără inclusiv oameni care activează în domeniul construcțiilor.

„Zilele trecute chiar mi-a scris un băiat care m-a văzut la Insulă. De la Insulă mă contactează numai persoane care au firme de construcții. E un băiat cu firme de construcții la Cluj care, la fel, vrea să-și schimbe niște pereți din casă”, a mai spus ea.

Frankie Wilde a explicat că nu s-a confruntat cu probleme legate de felul în care arată și că, atunci când vine vorba despre muncă, pune accent pe profesionalism și seriozitate. Deși publicul a cunoscut-o în postura de ispită la „Insula Iubirii”, aceasta își continuă activitatea artistică și proiectele din domeniul amenajărilor interioare.

Pentru Frankie, participarea la emisiune nu a însemnat doar expunere publică, ci și o oportunitate de a ajunge la oameni care au nevoie de serviciile sale. Iar reacțiile din mediul online nu au împiedicat-o să-și promoveze munca prin rezultate concrete.

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