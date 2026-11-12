Frankie Wilde, ispita de la Insula Iubirii, are o pasiune mai puțin cunoscută. Cum a ajuns să lucreze ca zugrav și ce mărturisiri a făcut.

De ce a ajuns Frankie Wilde de la Insula Iubirii să lucreze ca zugrav, după ce a studiat la New York. Motivul surprinzător | Antena 1/Interviu

Cunoscută publicului din România după participarea la „Insula Iubirii”, Frankie Wilde are o meserie mai puțin obișnuită, despre care vorbește cu multă mândrie. Pe lângă activitatea de artist tatuator, aceasta are o pasiune neașteptată pentru amenajările interioare și lucrările decorative. Mai mult, ispita nu s-a ferit să învețe singură o meserie în care femeile sunt mai puțin întâlnite și spune că se bucură de fiecare proiect pe care îl realizează.

De ce a ajuns Frankie Wilde de la Insula Iubirii să lucreze ca zugrav, după ce a studiat la New York

Frankie Wilde a povestit în exclusivitate cum a ajuns să lucreze ca zugrav și ce a determinat-o să descopere această latură profesională. Totul a pornit de la studiile pe care le-a urmat în Statele Unite ale Americii. După ce a studiat designul interior la New York, s-a întors în România și a întâmpinat dificultăți în a transmite muncitorilor exact ceea ce își dorea pentru proiectele sale.

În loc să renunțe sau să facă compromisuri, a decis să învețe chiar ea tehnicile de care avea nevoie. A urmat un curs de specialitate, iar experiența a transformat-o într-o pasiune pe care o cultivă și în prezent.

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„Am studiat la New York designul de interior și, când m-am întors în țară, mi se părea că nu înțeleg muncitorii exact ce îmi doresc eu să facă cu pereții în proiecte, așa că am mers să fac un curs și am învățat să fac eu ceea ce voiam să facă ei. Foarte mult mi-a plăcut. Eu aveam deja latura asta artistică în mine, pentru că înainte tatuam și mă stimulează cumva. Am învățat să fac și mobilier decorativ și rocă pe pereți, niște chestii foarte mișto”, a povestit Frankie Wilde.

Frankie Wilde, mândră de meseria sa: „Nici dacă îmi ceri să fac același lucru de două ori nu pot”

Creativitatea este unul dintre principalele atuuri ale lui Frankie Wilde, iar aceasta spune că fiecare lucrare pe care o realizează are ceva aparte. Experiența acumulată în domeniul tatuajelor o ajută să își folosească imaginația și simțul artistic inclusiv în proiectele de amenajare interioară.

Pentru ea, fiecare lucrare presupune atenție la detalii, simetrie și o viziune proprie asupra spațiului. Tocmai de aceea, spune că îi este greu să reproducă identic un proiect, chiar dacă i s-ar cere acest lucru.

„Nici dacă îmi ceri să fac același lucru de două ori nu pot. Ține foarte mult de imaginație, de ochi, de simetrie, de cum vezi tu lucrurile”, a explicat Frankie Wilde în cadrul interviului.

De asemenea, ispita a vorbit și despre felul în care este percepută de oamenii care o întâlnesc pentru prima dată. Aspectul său poate crea anumite așteptări, însă Frankie spune că nu este deranjată de prejudecățile celor din jur și chiar se amuză atunci când realitatea este diferită de impresia inițială.

„Sunt obișnuită ca oamenii să aibă o impresie în afara realității atunci când mă văd, dar sincer mă amuză asta, nu-mi displace, mi se pare amuzant”, a mărturisit aceasta.

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