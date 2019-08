Anuryh, de la ispita cuminte de la ”Insula Iubirii”, la diva agresivă: ”I-am dat cu sticla în cap și am fugit!”

Anuryh, cunoscută drept Nicky Minaj de România, este brunetă, foarte sexy şi plină de tatuaje, iar bărbaţii întorc capul după ea atunci când o văd. Chiar și așa, însă, vedeta nu a reușit să-şi întemeieze până acum o familie, deşi a fost la un pas să ajungă în faţa altarului.

In cadrul unui interviu de la Antena Stars, Anuryh a vorbit despre cum s-a schimbat viața ei de când a participat la ”Insula Iubirii”, dar și despre eșecul pe care l-a suferit în amor.

”Cuminte nu am fost niciodată, dar la locul meu, da. De la 18 ani m-am tatuat și nu am de gând să mă opresc aici. Am dat cu o sticlă în cap. Am dat și am plecat, am aplicat regula lui tata: ”dai și fugi”. Da, sunt fiică de polițist, dar ai mei au suflet de artist. Tata cântă la chitară, mama dansează. Ei mă susțin foarte mult, vin mereu cu mine pe litoral. ”, a mărturisit ea în cadrul emisiunii Cool Summer Nights.

