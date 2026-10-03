Armina a încercat să-și păstreze calmul după ce a văzut fotografiile cu Marcel. Ce s-a întâmplat imediat apoi

Armina a încercat să își păstreze calmul după ce a deschis plicul primit la Insula Iubirii și a văzut fotografiile cu Marcel. La început, concurenta a părut că gestionează bine momentul și nu a lăsat să se vadă cât de mult au afectat-o imaginile.

Armina a văzut abia a doua zi dimineață fotografiile primite de la Radu Vâlcan | captura Antena1

Armina nu a văzut fotografiile primite de la Radu Vâlcan în aceeași seară cu celelalte concurente. În timp ce fetele deschideau plicurile și descopereau imaginile cu partenerii lor și ispitele, soția lui Marcel dormea în vilă.

Nattasha a păstrat însă plicul pentru ea și i l-a dat abia a doua zi dimineață. Armina a deschis atunci fotografiile cu soțul ei și ispita Frankie și a încercat, inițial, să își păstreze calmul.

Cum a reacționat Armina când a văzut fotografiile cu Marcel

Armina a deschis fotografiile cu Marcel și ispita și, la prima vedere, nu a părut foarte afectată. A privit imaginile și chiar a făcut câteva glume despre ceea ce a văzut.

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Nattasha a vrut să afle imediat ce părere are despre fotografii.

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La început, Armina nu a insistat asupra pozițiilor în care apăreau Marcel și ispita. Concurenta a privit fotografiile și a comentat mai degrabă alegerea lui Marcel și felul în care arăta în imagini.

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Ulterior, ispita Cătălin Brânză a avut o altă interpretare asupra imaginilor. Acesta a considerat că Marcel a fost unul dintre băieții care s-au apropiat cel mai mult de ispita aleasă pentru ședința foto.

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Armina, însă, a avut propria explicație pentru fotografii. Concurenta a spus că astfel de ședințe foto sunt regizate și că participanților li se spune cum să stea.

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Armina: „Eu sunt o femeie foarte cerebrală”

La testimonial, Armina a explicat că nu a vrut să transforme fotografiile într-un motiv de comparație cu ispita.

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Concurenta a dovedid însă că imaginile nu au lăsat-o complet indiferentă. Mai târziu, în timp ce se pregătea, Armina a vorbit despre ceea ce a văzut și despre felul în care s-a simțit.

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Deși inițial a încercat să trateze situația cu umor și să nu acorde prea multă importanță fotografiilor, starea Arminei s-a schimbat treptat.

Concurenta a devenit tristă și a avut nevoie de câteva momente pentru a procesa ceea ce văzuse. Armina s-a așezat la o masă și a încercat să își facă vânt, în timp ce emoțiile au devenit tot mai vizibile.

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Insula Iubirii poate fi urmărită la Antena 1, iar episoadele și momentele exclusive sunt disponibile și în AntenaPLAY.

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