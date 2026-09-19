Armina a povestit cum a fost cerută în căsătorie, un moment pe care l-a împărtășit cu ispitele din casă.

Unde a ascuns Marcel inelul când a cerut-o pe Armina în căsătorie. Momentul romantic cu concurenții Insula Iubirii | antena 1

Marcel și Armina au avut parte de un moment special atunci când au ieșit în club. Concurentul a decis să facă pasul cel mare și să își ceară iubita în căsătorie, iar surpriza a fost pregătită cu atenție. Pentru ca Armina să nu bănuiască nimic, Marcel a găsit un loc mai puțin obișnuit în care să ascundă inelul.

Unde a ascuns Marcel inelul când a cerut-o pe Armina în căsătorie

Cererea în căsătorie a fost unul dintre momentele romantice trăite de cei doi Marcel și-a dorit ca Armina să fie surprinsă și să nu descopere dinainte planul pe care îl avea.

"Am fost la nunta prietenului lui cel mai bun și am fost domnișoară de onoare.", a început Armina să povestească.

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Pentru a păstra secretul, concurentul a ascuns inelul într-un loc la care Armina nu s-ar fi așteptat. Potrivit dezvăluirilor făcute despre moment, Marcel a ascuns inelul la roata de rezervă a mașinii.

"Când era să arunce mireasa buchetul, s-a întors și mi l-a dat mie. În afară de nuntași, câțiva invitați, nu știam pe nimeni.", a spus concurenta Insula Iubirii.

Alegerea locului a fost una inedită, dar i-a permis lui Marcel să păstreze bijuteria ascunsă până în momentul în care a fost pregătit să îi adreseze întrebarea cea mare. Astfel, Armina nu a avut motive să creadă că urmează să fie cerută în căsătorie.

Momentul a devenit cu atât mai emoționant cu cât cei doi au trecut prin numeroase situații pe parcursul experienței. Armina a fost lăsat singură la nunta prietenului lui Marcel, asta pentru că fosta ispită de la Insula Iubirii ieșea afară pentru a vedea dacă planul său funcționează.

Relația lor a fost pusă în fața unor provocări, iar timpul petrecut înainte de acest moment i-a făcut să-și vadă adevăratele sentimente.

"O altă fată mă ținea de vorbă, mă gândeam ce se întâmplă.", a mai spus Armina.

Marcel și-a dus planul până la capăt

Când a venit momentul cererii, Marcel a scos inelul pe care îl păstrase ascuns și a făcut pasul important în relația lor. Armina a fost luată prin surprindere de gestul partenerului său, iar cererea a transformat momentul într-unul dintre cele mai romantice episoade din povestea lor.

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Faptul că Marcel a ales să ascundă inelul la roata mașinii arată cât de atent a încercat să păstreze secretul.

Pentru Armina, surpriza a fost cu atât mai mare cu cât inelul fusese ascuns chiar la mașină, într-un loc pe lângă care putea trece fără să își imagineze ce se află acolo.