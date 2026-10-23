Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Bianca a dezvăluit ce s-a întâmplat între ea și Narcis la Insula Iubirii! Reacția fetelor a fost neașteptată

Bianca a dezvăluit ce s-a întâmplat între ea și Narcis la Insula Iubirii! Reacția fetelor a fost neașteptată

După ce a petrecut un moment neașteptat cu Narcis în baie, Bianca a decis să le povestească fetelor din casă tot ce s-a întâmplat. Cum au reacționat acestea.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Vineri, 23 Octombrie 2026, 17:23 | Actualizat Vineri, 23 Octombrie 2026, 21:06
Bianca a dezvăluit ce s-a întâmplat între ea și Narcis la Insula Iubirii! Reacția fetelor a fost neașteptată | antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Bianca a făcut dezvăluirea care a stârnit agitație în rândul fetelor de la Insula Iubirii. Concurenta le-a recunoscut că s-a sărutat cu Narcis, atât în seara precedentă, pe plajă, cât și în alte momente petrecute împreună.

Bianca a dezvăluit ce s-a întâmplat între ea și Narcis la Insula Iubirii!

Mărturisirea a venit la pachet cu reacții surprinse, întrebări incomode și multă neîncredere din partea celor care nu se așteptau ca apropierea dintre cei doi să ajungă atât de departe.

Discuția a început direct, fără prea multe ocolișuri. Întrebată dacă s-a sărutat cu Narcis, Bianca a confirmat că momentul s-a petrecut, inclusiv în seara precedentă, pe plajă. Dezvăluirea a luat-o prin surprindere pe Nattasha, care a acuzat-o că nu spune adevărul.

Articolul continuă după reclamă

„Tu ne minți!”, i-a reproșat aceasta, în timp ce fetele încercau să înțeleagă ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi.

Bianca a explicat că lucrurile au evoluat, iar întrebările celorlalte concurente nu au întârziat să apară. Acestea au vrut să afle dacă a fost vorba doar despre un sărut sau dacă apropierea dintre ea și Narcis a mers mai departe. Cert este că mărturisirea a schimbat imediat atmosfera din grup.

Bianca a recunoscut totul în fața fetelor. Reacția Claudiei a fost neașteptată

Claudia a fost una dintre cele mai surprinse de veste și nu și-a putut ascunde reacția. „Înnebunesc, cad rău, cad jos din picioare!”, a exclamat aceasta, vizibil uimită de ceea ce tocmai aflase.

Mai mult, Claudia a recunoscut că nu și-ar fi imaginat că Narcis este genul de bărbat care să ajungă într-o asemenea situație. Ulterior, a încercat să găsească o explicație pentru atracția Biancăi, sugerând că acesteia i-ar fi plăcut imaginea unui bărbat dur, matur și cu o latură filozofică.

În tot acest timp, apropierea dintre Bianca și Narcis a continuat să fie subiect de discuție. Gesturile lor din timpul petrecut împreună, inclusiv momentele în care Narcis a devenit mai îndrăzneț, au alimentat și mai mult curiozitatea celor din jur.

Nici celelalte interacțiuni de pe insulă nu au lipsit din peisaj. În timp ce Ian s-a apropiat de una dintre ispite și a ajuns alături de aceasta în piscină, Remi a vorbit despre tumultul emoțional pe care îl trăiește, descriindu-și starea ca pe o adevărată furtună interioară.

Citește și: S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49! Un român a dat lovitura cu un bilet de doar 24,50 lei. Câte milioane a câștigat

Pentru Bianca, însă, dezvăluirea făcută în fața fetelor a reprezentat un moment important. Dacă până atunci apropierea de Narcis putea fi comentată doar pe baza gesturilor observate, acum concurenta a confirmat chiar ea că sărutul s-a întâmplat.

Rămâne de văzut cum vor evolua lucrurile între cei doi și ce reacții vor apărea pe măsură ce experiența de la Insula Iubirii continuă. Un lucru este sigur: mărturisirea Biancăi a schimbat complet discuția dintre fete.

Bianca și Narcis, sărut pe ascuns după momentul din baie! Ce s-a întâmplat între cei doi la Insula Iubirii: „Nu ne-a văz... Marian Grozavu a vorbit despre femeia care îl ajută să o uite pe Bianca Dan. Ce așteptări are de la noua relație...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce s-a ales de Ileana Lazariuc, mama copiilor lui Alexandru Țiriac. Cum arată acum și din ce face bani Ce s-a ales de Ileana Lazariuc, mama copiilor lui Alexandru Țiriac. Cum arată acum și din ce face bani
Observatornews.ro Zbor direct de la Bucureşti în Mexic. Cine îl operează şi care va fi durata Zbor direct de la Bucureşti în Mexic. Cine îl operează şi care va fi durata
Antena 3 Obsedat de nemurire, Putin l-a atras în Rusia pe un doctor chinez care spune că poate să facă transplant de cap uman pe un corp nou Obsedat de nemurire, Putin l-a atras în Rusia pe un doctor chinez care spune că poate să facă transplant de cap uman pe un corp nou
George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Citește și
Ce se întâmplă diseară, 23 octombrie, la Insula Iubirii. Intrarea lui Radu Vâlcan în vila fetelor aduce o nouă premieră
Ce se întâmplă diseară, 23 octombrie, la Insula Iubirii. Intrarea lui Radu Vâlcan în vila fetelor aduce o nouă...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Imagini de senzație cu Dima Roșca de la Insula iubirii și Naba Salem. Ispita, în mâini, peste brunetă: „Mă simt în pericol”
Imagini de senzație cu Dima Roșca de la Insula iubirii și Naba Salem. Ispita, în mâini, peste brunetă: „Mă...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000 AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Imagini cu Eduard Vlădescu la locul de muncă! Cum arată ispita de la Insula Iubirii în uniforma de pilot
Imagini cu Eduard Vlădescu la locul de muncă! Cum arată ispita de la Insula Iubirii în uniforma de pilot Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Obsedat de nemurire, Putin l-a atras în Rusia pe un doctor chinez care spune că poate să facă transplant de cap uman pe un corp nou
Obsedat de nemurire, Putin l-a atras în Rusia pe un doctor chinez care spune că poate să facă transplant de cap... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Ilie Bolojan cere Guvernului Luca Niculescu să nu le dea banii magistraților: „O formă de aristocrație bugetară!”
Ilie Bolojan cere Guvernului Luca Niculescu să nu le dea banii magistraților: „O formă de aristocrație... BZI
Horoscop noiembrie 2026: care zodii au familia în prim-plan și care trebuie să își țină cariera pe pauză
Horoscop noiembrie 2026: care zodii au familia în prim-plan și care trebuie să își țină cariera pe pauză Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Doi soţi au găsit dispozitive de filmare, într-o cabană din Avrig. Ar fi fost spionaţi chiar de prietenii lor
Doi soţi au găsit dispozitive de filmare, într-o cabană din Avrig. Ar fi fost spionaţi chiar de prietenii lor Observator
Secrețiile vaginale în timpul sarcinii: când sunt normale și când arată o problemă
Secrețiile vaginale în timpul sarcinii: când sunt normale și când arată o problemă MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Back to school pentru mame: cum organizăm mesele familiei fără să renunțăm la dietă
Back to school pentru mame: cum organizăm mesele familiei fără să renunțăm la dietă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x