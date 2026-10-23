După ce a petrecut un moment neașteptat cu Narcis în baie, Bianca a decis să le povestească fetelor din casă tot ce s-a întâmplat. Cum au reacționat acestea.

Bianca a dezvăluit ce s-a întâmplat între ea și Narcis la Insula Iubirii! Reacția fetelor a fost neașteptată | antena 1

Bianca a făcut dezvăluirea care a stârnit agitație în rândul fetelor de la Insula Iubirii. Concurenta le-a recunoscut că s-a sărutat cu Narcis, atât în seara precedentă, pe plajă, cât și în alte momente petrecute împreună.

Bianca a dezvăluit ce s-a întâmplat între ea și Narcis la Insula Iubirii!

Mărturisirea a venit la pachet cu reacții surprinse, întrebări incomode și multă neîncredere din partea celor care nu se așteptau ca apropierea dintre cei doi să ajungă atât de departe.

Discuția a început direct, fără prea multe ocolișuri. Întrebată dacă s-a sărutat cu Narcis, Bianca a confirmat că momentul s-a petrecut, inclusiv în seara precedentă, pe plajă. Dezvăluirea a luat-o prin surprindere pe Nattasha, care a acuzat-o că nu spune adevărul.

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„Tu ne minți!”, i-a reproșat aceasta, în timp ce fetele încercau să înțeleagă ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi.

Bianca a explicat că lucrurile au evoluat, iar întrebările celorlalte concurente nu au întârziat să apară. Acestea au vrut să afle dacă a fost vorba doar despre un sărut sau dacă apropierea dintre ea și Narcis a mers mai departe. Cert este că mărturisirea a schimbat imediat atmosfera din grup.

Bianca a recunoscut totul în fața fetelor. Reacția Claudiei a fost neașteptată

Claudia a fost una dintre cele mai surprinse de veste și nu și-a putut ascunde reacția. „Înnebunesc, cad rău, cad jos din picioare!”, a exclamat aceasta, vizibil uimită de ceea ce tocmai aflase.

Mai mult, Claudia a recunoscut că nu și-ar fi imaginat că Narcis este genul de bărbat care să ajungă într-o asemenea situație. Ulterior, a încercat să găsească o explicație pentru atracția Biancăi, sugerând că acesteia i-ar fi plăcut imaginea unui bărbat dur, matur și cu o latură filozofică.

În tot acest timp, apropierea dintre Bianca și Narcis a continuat să fie subiect de discuție. Gesturile lor din timpul petrecut împreună, inclusiv momentele în care Narcis a devenit mai îndrăzneț, au alimentat și mai mult curiozitatea celor din jur.

Nici celelalte interacțiuni de pe insulă nu au lipsit din peisaj. În timp ce Ian s-a apropiat de una dintre ispite și a ajuns alături de aceasta în piscină, Remi a vorbit despre tumultul emoțional pe care îl trăiește, descriindu-și starea ca pe o adevărată furtună interioară.

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Pentru Bianca, însă, dezvăluirea făcută în fața fetelor a reprezentat un moment important. Dacă până atunci apropierea de Narcis putea fi comentată doar pe baza gesturilor observate, acum concurenta a confirmat chiar ea că sărutul s-a întâmplat.

Rămâne de văzut cum vor evolua lucrurile între cei doi și ce reacții vor apărea pe măsură ce experiența de la Insula Iubirii continuă. Un lucru este sigur: mărturisirea Biancăi a schimbat complet discuția dintre fete.