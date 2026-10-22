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S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49! Un român a dat lovitura cu un bilet de doar 24,50 lei. Câte milioane a câștigat

Marele premiu la Loto 6/49 a fost câștigat pe 22 octombrie 2026. Un bilet de 24,50 lei a adus peste 3,32 milioane de euro. Iată unde a fost jucat!

Autor: Elena Boruz
Publicat: Joi, 22 Octombrie 2026, 22:47 | Actualizat Joi, 22 Octombrie 2026, 22:48
S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49! | Shutterstock
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Norocul i-a surâs unui jucător la Loto 6/49! La extragerea de joi, 22 octombrie 2026, marele premiu a fost câștigat, iar suma este una impresionantă: peste 3,32 milioane de euro. Biletul norocos a costat numai 24,50 de lei.

Câștigătorul a reușit să obțină premiul de categoria I, în valoare de 17.760.754,40 de lei, echivalentul a peste 3,32 milioane de euro.

Unde a fost jucat biletul câștigător

Biletul care a adus premiul de milioane nu a fost cumpărat dintr-o agenție loto obișnuită, ci a fost jucat online, printr-o aplicație.

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Pentru acesta, jucătorul a plătit doar 24,50 de lei, o sumă infimă în comparație cu premiul obținut.

Potrivit informațiilor publicate de www.stiripesurse.ro, câștigul a fost înregistrat la tragerea Loto 6/49 de joi, 22 octombrie 2026. Deocamdată, identitatea persoanei care a câștigat marele premiu nu a fost făcută publică.

Ce numere au fost extrase la Loto 6/49

La extragerea de joi, 22 octombrie 2026, numerele câștigătoare la Loto 6/49 au fost: 5, 17, 29, 7, 8 și 4.

Înaintea extragerii, la categoria I se acumulase un report de peste 17 milioane de lei, după ce premiul cel mare nu fusese câștigat la tragerile anterioare.

Conform www.loto.ro, la extragerea precedentă, din 18 octombrie, reportul pentru categoria I depășise 17,06 milioane de lei.

Persoana care deține biletul câștigător trebuie să urmeze procedura de revendicare a premiului stabilită de Loteria Română.

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