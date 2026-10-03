Bianca a văzut imaginile cu Marco și Gabriella de la date-ul aparte. Reacția ei a venit imediat: „Acum sparg”

Bianca a văzut imaginile cu Marco și Gabriella de la date-ul aparte, iar reacția ei nu a întârziat să apară. Concurenta a urmărit cu atenție momentele dintre soțul ei și ispita Gabriella, iar ceea ce a văzut a făcut-o să izbucnească.

Bianca a văzut imaginile cu Marco și Gabriella de la date-ul aparte | captura Antena1

O nouă premieră a avut loc la Insula Iubirii. Radu Vâlcan a venit în vila fetelor și le-a adus un televizor, pe care concurentele au putut urmări imagini din vila băieților chiar din aceeași seară. Surpriza a stârnit imediat curiozitatea fetelor.

„Cine a mai văzut televizor pe insulă până la sezonul ăsta? Clar era o surpriză neplăcută, că doar nu ne arăta acolo că plânge vreunul, nu cred”, a spus Claudia.

În timp ce toate așteptau ca imaginile să apară pe plasmă, emoțiile au crescut.

„Mamă, cum e așteptarea asta, mi se îngroașă sângele în mine, mor”, a mai spus Claudia.

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Bianca, reacție explozivă după ce a văzut date-ul dintre Marco și Gabriella

Nimeni nu știa ce urmează să apară pe ecran, iar așteptarea a fost cu atât mai tensionată. Radu Vâlcan a venit în vila fetelor și le-a explicat motivul pentru care a fost adusă plasma, dezvăluindu-le ce urmează să vadă.

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Pe ecran au apărut mai întâi imagini din vila băieților. Concurenții se distrau și se băteau cu pistoalele cu apă, iar mai apoi atmosfera s-a schimbat complet. Pe plasmă au apărut imagini de la date-ul aparte dintre Prințul Marco și ispita Gabriella.

Marco și Gabriella, date romantic pe plajă

Gabriella i-a pregătit lui Marco un date special, într-un cort amenajat pe plajă. Ispita a pus lumânări și a pregătit totul pentru întâlnirea cu soțul Biancăi. Marco a fost vizibil încântat atunci când a văzut ce îi pregătise Gabriella.

În vila fetelor, însă, atmosfera era complet diferită. Bianca urmărea imaginile și fuma, părând tot mai tensionată.

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Concurenta a continuat să urmărească imaginile de pe televizor. Pe ecran a apărut și discuția dintre Marco și Gabriella.

Marco i-a spus ispitei ce l-a atras inițial la ea. A recunoscut că primul lucru pe care l-a observat a fost aspectul fizic, apoi felul ei de a fi. Ulterior, acesta a spus că a început să fie atras și de felul în care Gabriella îl privește.

Discuția a devenit și mai personală. Marco i-a mărturisit Gabriellei că nu mai știa cum este să iasă cu o fată care să îl privească în acel fel și să îi arate că este atrasă de el.

Imaginile s-au încheiat, însă reacția Biancăi abia începea.

Bianca: „Nu vă uitați toți la mine”

După ce imaginile au dispărut de pe ecran, Bianca a rămas tăcută, dar extre, de tensionată. Concurenta a observat imediat că toate privirile erau îndreptate spre ea.

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Tensiunea din vilă a crescut rapid. Bianca a continuat să vorbească despre ceea ce ar face dacă s-ar întâlni față în față cu Gabriella.

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Bianca a ajuns să spună că vrea să plece și le-a cerut celor din jur să nu o mai filmeze.

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Premiera televizorului din vila fetelor a transformat astfel seara într-un moment tensionat. Concurentele au putut vedea pentru prima dată imagini din vila băieților chiar din aceeași seară, iar pentru Bianca, imaginile cu Marco și Gabriella au fost cu atât mai greu de urmărit.

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