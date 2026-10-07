Bianca de la Insula Iubirii a răbufnit la adresa Gabriellei: „N-ați mai văzut bătaie la Insula Iubirii, dar o vedeți”

Bianca Ghiurcă de la Insula Iubirii a avut o reacție neașteptată după ce a văzut imaginile cu Prințul Marco și ispita Gabriella. Concurenta a răbufnit și a transmis un mesaj dur după ce a urmărit imaginile.

În ediția din 3 octombrie de la Insula Iubirii, Radu Vâlcan a venit în vila fetelor cu o surpriză. Concurentele au primit un televizor pe care au putut urmări, în timp real, imagini din vila băieților. Printre scenele difuzate s-au numărat și imaginile de la întâlnirea dintre Prințul Marco și ispita Gabriella.

Cei doi au avut parte de un date special, într-un cort amenajat pe plajă. Gabriella a pregătit totul cu lumânări și a creat o atmosferă romantică. Bianca a privit cu atenție scenele dintre soțul ei și Gabriella. Pe măsură ce imaginile au continuat, aceasta a devenit tot mai tensionată, iar reacția ei nu a întârziat să apară.

Bianca de la Insula Iubirii a răbufnit la adresa Gabriellei

Tensiunile au atins un nou nivel la Insula Iubirii. Bianca a avut o reacție puternică după ce a urmărit imaginile cu soțul ei, Prințul Marco, și ispita Gabriella. Scenele dintre cei doi au făcut-o pe concurentă să își piardă cumpătul.

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La un moment dat, în timp ce urmărea imaginile cu soțui ei și ispita, concurenta a răbufnit și le-a cerut celor din jur să nu se mai uite la ea.

Reacția Biancăi nu s-a oprit aici. Concurenta a vorbit și a folosit cuvinte extrem de dure.

Vizibil afectată de imaginile pe care le-a văzut, Bianca a continuat să reacționeze nervos. Concurenta a spus chiar că vrea să plece și le-a reproșat celor din jur că este filmată în continuare.

Prințul Marco și Gabriella au avut un date special

În ediția din 3 octombrie de la Insula Iubirii, Radu Vâlcan a anunțat o surpriză pentru unul dintre băieți. Pe lângă întâlnirile pregătite pentru ziua următoare, unul dintre concurenți urma să aibă parte de un date special chiar în vilă.

Ispitele au fost puse în situația de a face o nouă alegere. După ce au discutat între ele și au analizat situația, au decis ca Gabriella să fie cea care va avea parte de întâlnirea specială alături de Prințul Marco.

Gabriella a primit și misiunea de a pregăti întregul date. Ispita s-a ocupat de fiecare detaliu și a ales un loc special pentru întâlnirea cu Marco. Ispita a organizat întâlnirea pe plajă. Cei doi au avut la dispoziție un cort amenajat într-un decor romantic.

Marco a părut încântat de surpriza pregătită de Gabriella. Cei doi au petrecut mult timp împreună, iar întâlnirea a durat mai bine de patru ore.

Pentru Gabriella, date-ul a fost o ocazie de a petrece mai mult timp alături de Prințul Marco și de a vedea cât de mult se poate apropia de acesta.

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