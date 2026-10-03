Bianca Ghiurcă și-a cerut scuze lui Radu Vâlcan la bonfire. Ce s-a întâmplat și cum a reacționat prezentatorul

Bianca Ghiurcă a avut un moment neașteptat la bonfire. Concurenta și-a cerut scuze lui Radu Vâlcan, după ce și-a dat seama că a exagerat într-o anumită situație. Prezentatorul Insula Iubirii nu a lăsat momentul să treacă neobservat și i-a răspuns.

La finalul bonfire-ului, după ce a urmărit imaginile cu Prințul Marco și ispita Gabriella, Bianca Ghiurcă și-a dat seama că avusese câteva răspunsuri mai tăioase la întrebările lui Radu Vâlcan. Concurenta a simțit că tonul ei nu fusese tocmai potrivit și a ținut să își ceară scuze prezentatorului TV.

Bianca și-a cerut scuze la bonfire

Bianca Ghiurcă a avut un moment de sinceritate la bonfire, după ce a urmărit imaginile cu soțul ei, Prințul Marco, și ispita Gabriella.

Concurenta și-a dat seama că a răspuns mai impulsiv la unele dintre întrebările lui Radu Vâlcan și a simțit nevoia să își ceară scuze. Bianca a recunoscut că încă învață să își gestioneze emoțiile în astfel de momente.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Prezentatorul nu a considerat însă că Bianca are de ce să își ceară scuze. Radu Vâlcan a încurajat-o să fie sinceră și să spună exact ceea ce simte, chiar și atunci când emoțiile sunt puternice.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Radu Vâlcan a încurajat-o pe Bianca să vorbească deschis

Schimbul de replici dintre cei doi a venit într-un moment în care Bianca era deja afectată de imaginile pe care le văzuse cu Marco și Gabriella. Concurenta a recunoscut că îi este greu să își controleze reacțiile atunci când vede lucruri care o rănesc.

Radu Vâlcan a încercat să îi transmită că Insula Iubirii este, înainte de toate, o experiență în care concurenții trebuie să își exprime sentimentele. Pentru Bianca, bonfire-ul a fost un moment dificil, dar și unul în care a putut spune ce avea pe suflet.

Insula Iubirii poate fi urmărită la Antena 1, iar episoadele și momentele exclusive sunt disponibile și în AntenaPLAY.

Citește și: Bianca, în lacrimi după ce a văzut imaginile cu Prințul Marco și Gabriella. Reacția ei: „Mi se rupe sufletul”