Bianca Ghiurcă, în lacrimi după imaginile cu Marco și ispita Gabriella. Mărturisirea dureroasă: „Aș vrea să plec…”

Bianca Ghiurcă a avut o reacție puternică după ce a văzut imaginile cu soțul ei, Marco, și ispita Gabriella. Concurenta nu și-a ascuns emoțiile și a mărturisit că și-ar fi dorit să plece din emisiune.

Imaginile pe care Bianca Ghiurcă le-a văzut la bonfire, cu soțul ei, Marco, și ispita Gabriella, au afectat-o puternic. A recunoscut că și-ar dori să plece din emisiune, însă nu și să se despartă de soțul ei. Bianca susține că între Marco și Gabriella nu există chimie și spune că, în imaginile văzute, nu l-a simțit cu adevărat implicat în relația cu ispita.

Bianca Ghiurcă a izbucnit în lacrimi după ce a văzut imaginile cu Marco și ispita Gabriella

După ce a urmărit imaginile în care soțul ei este apropiat de ispita Gabriella, Bianca a avut o reacție puternică. Concurenta a mărturisit că nu înțelege de ce Marco a acceptat anumite gesturi de afecțiune din partea ispitei.

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Chiar dacă imaginile au afectat-o, Bianca nu a spus că își dorește să încheie căsnicia. Din contră, concurenta a făcut o diferență clară între dorința de a pleca din competiție și dorința de a se despărți de Marco.

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Bianca a vorbit cu Nattasha despre Marco și Gabriella

Bianca a vorbit cu Nattasha despre ceea ce a văzut la bonfire. Concurenta spune că, din imaginile urmărite, nu a simțit că Marco ar fi cu adevărat atras de Gabriella. Bianca este convinsă că între soțul ei și ispita Gabriella nu există acea chimie pe care ar fi observat-o dacă lucrurile ar fi stat altfel.

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Concurenta spune că își cunoaște foarte bine soțul și știe că acestuia îi place afecțiunea și atenția. Tocmai de aceea, Bianca încearcă să interpreteze imaginile prin prisma felului în care îl cunoaște pe Marco.

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Bianca, despre imaginile cu Marco, în fața lui Radu Vâlcan

Bianca a vorbit și cu Radu Vâlcan despre imaginile pe care le-a văzut. Concurenta a recunoscut că a fost deranjată de ceea ce a urmărit și că începe să îl vadă pe Marco într-un alt context.

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Cu toate acestea, ea continuă să creadă că Marco nu este cu adevărat implicat emoțional în relația cu Gabriella. Mai mult, susține că Marco încă se gândește la ea.

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Nattasha, despre starea Biancăi: „Dărâmată”

Nattasha a văzut îndeaproape reacția Biancăi după imaginile de la bonfire. În testimonial, ea a recunoscut că prietena ei a fost puternic afectată de ceea ce a văzut.

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Pentru Bianca, experiența de la Insula Iubirii devine tot mai dificilă. Imaginile cu Marco și Gabriella au făcut-o să se gândească inclusiv la plecarea din emisiune. Chiar și așa, ea susține că nu vrea să renunțe la căsnicia cu Marco și continuă să creadă că între soțul ei și Gabriella nu există o legătură puternică.

Insula Iubirii poate fi urmărită la Antena 1, iar episoadele și momentele exclusive sunt disponibile și în AntenaPLAY.

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