Prințul Marco a folosit o poreclă neașteptată atunci când și-a ales partenera pentru întâlnire. Cum a reacționat Gabriella când și-a dat seama că despre ea este vorba?

Porecla pe care Prințul Marco i-a dat-o ispitei Gabriella. Cum o alintă în fața celorlalți: „Am vrut să o dau…” | Antena 1

La alegerea partenerelor pentru întâlnire, Prințul Marco a recurs la o strategie care a stârnit imediat zâmbete în vilă. Concurentul a încercat să o inducă în eroare pe Gabriella, însă aceasta și-a dat seama rapid despre cine este vorba.

Prințul Marco, alegere neașteptată la întâlnire

În momentul în care a trebuit să facă alegerea, Prințul Marco a lăsat impresia că nu și-ar mai dori să iasă la întâlnire cu Gabriella. Acesta a explicat că nu îi poate „vindeca problemele” și a sugerat că, de această dată, ar prefera să petreacă timp alături de o altă persoană.

Totul s-a dovedit însă a fi un joc. Prințul Marco a folosit o formulare care i-a dat imediat de înțeles Gabriellei că, de fapt, ea este persoana pe care vrea să o aleagă.

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Reacția nu a întârziat să apară, iar între cei doi a existat un schimb de zâmbete complice. Radu Vâlcan a observat imediat momentul și a încercat să afle mai multe despre jocul dintre cei doi.

„Să înțeleg că aceasta este noua ta poreclă? Vitamina G”, a remarcat Radu Vâlcan.

Prințul Marco și Gabriella au zâmbit complice, iar momentul a stârnit și mai multe întrebări despre relația dintre cei doi. Deși Gabriella a vorbit în repetate rânduri despre apropierea lor ca despre o prietenie, interacțiunile dintre ei continuă să atragă atenția.

După alegerea făcută de Prințul Marco, Gabriella a explicat cum vede ea legătura dintre cei doi și de ce se simte bine în preajma lui.

„E o prietenie foarte ok și mi se pare că suntem amândoi foarte amuzanți când suntem împreună”, a spus Gabriella.

Declarația ei vine într-un context în care cei doi par să se înțeleagă foarte bine, iar glumele și momentele de complicitate dintre ei nu lipsesc. De această dată, Prințul Marco a ales să transforme chiar momentul alegerii într-un mic joc, încercând să o facă pe Gabriella să creadă că nu ea este cea pe care o dorește alături la întâlnire.

Însă ispita nu s-a lăsat păcălită. A înțeles rapid mesajul ascuns, iar reacția celor doi a fost suficientă pentru ca ceilalți să observe că între ei există o chimie aparte.

Insula Iubirii poate fi urmărită la Antena 1, iar episoadele și momentele exclusive sunt disponibile și în AntenaPLAY.