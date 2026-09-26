Bianca a văzut imagini greu de privit cu Prințul Marco și Gabriella, iar emoțiile au copleșit-o. „Mi se rupe sufletul”, a spus concurenta în lacrimi.

Bianca, în lacrimi după ce a văzut imaginile cu Prințul Marco și Gabriella. Reacția ei: „Mi se rupe sufletul” | Antena 1

Bianca nu și-a putut stăpâni emoțiile în momentul în care a văzut imaginile cu soțul ei și Gabriella. Concurenta a urmărit cu atenție fiecare secvență prezentată la ceremonia focului, însă unele dintre momentele surprinse au fost mai greu de privit decât și-ar fi imaginat.

Bianca, în lacrimi după ce a văzut imaginile cu Prințul Marco și Gabriella

Unul dintre primele lucruri care au deranjat-o pe Bianca a fost modul în care Gabriella i se adresează soțului ei. Concurenta a remarcat că ispita pare să îl strige pe Prințul Marco „baby” atunci când cei doi sunt singuri.

„Nu-mi place că îl strigă «baby». Nu știe că e însurat. Ea e așa obișnuită, că e munca ei. Poate el nu i-a zis, dar o să-i spun eu dacă voi avea ocazia. Păi, se chinuie să-l... Ea se chinuie. El așa e el, în general. E foarte vorbăreț, prietenos, dă sfaturi. Se vede că îi place compania ei. Nu pot să neg. Domnișoara insistă”, a spus Bianca.

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Bianca, deranjată de comportamentul Gabriellei

Pe măsură ce imaginile au continuat, emoțiile Biancăi au devenit tot mai puternice. Concurenta a recunoscut că este deranjată de insistența Gabriellei și a avut cuvinte dure la adresa acesteia.

„O femeie inteligentă nu face așa. Da, îmi permit să o jignesc. Știe că e căsătorit și insistă cu «baby, baby». Nu dau vina doar pe ea, că și el a greșit. Am atacat-o pe ea pentru că ea a spus cuvântul. E fără bun-simț”, a declarat Bianca.

Ulterior, aceasta a văzut imagini cu Prințul Marco și Gabriella în timp ce se aflau singuri în jacuzzi, dar și secvențe surprinse la petrecerile din vila băieților. Bianca a urmărit apoi imagini de la întâlnirea celor doi, inclusiv discuția pe care au avut-o în mașină.

Unul dintre cele mai dificile momente pentru concurentă a fost cel în care a văzut-o pe Gabriella făcându-i masaj Prințului Marco pe față și pe piept.

„Ce pot spune? Poți să te pregătești cât vrei, dar nu poți să te pregătești pentru așa ceva”, a spus Bianca.

Concurenta a recunoscut că imaginile au făcut-o să se gândească inclusiv la plecarea de pe insulă.

„Îmi doresc să merg acasă, la Roma. M-am săturat, așa, în general. E o dorință care izvorăște de azi. Am înțeles că există riscul de a-l pierde după aceste imagini”, a declarat Bianca.

Ce a recunoscut Bianca în fața Nattashei

În timpul unei pauze, Bianca a mers la baie alături de Nattasha, însă emoțiile au copleșit-o. Concurenta a izbucnit în lacrimi și a mărturisit cât de mult a afectat-o ceea ce a văzut.

„Mi se rupe sufletul. Ce e în capul lui? Sunt distrusă. Ce am făcut greșit să merit asta? O lasă să-l maseze? Ce e asta? Unde e respectul față de mine? Mă distruge. Mă duc să-mi fac bagajul. Ce să mai fac aici? Să stau să aștept? Să continue el și eu mă duc acasă”, a spus Bianca, în lacrimi.

Experiența de pe Insula Iubirii pare să fi ajuns într-un punct tot mai tensionat pentru Bianca, iar imaginile văzute la ceremonia focului i-au pus la încercare relația și încrederea în soțul ei. Săptămâna viitoare se anunță noi surprize pentru concurenți, iar reacțiile de la ceremonia focului ar putea schimba și mai mult dinamica dintre cupluri.