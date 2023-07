Bianca Giurcă, reacție neașteptată după ce Radu Vâlcan i-a oferit un cadou. Ce detalii s-au aflat după emisiune

La scurt timp după ediția 12 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7, Bianca Giurcă, iubita lui Marius Moise, și-a surprins urmăritorii cu un mesaj neașteptat pe Instagram.

În ediția 12 a emsiunii Insula Iubirii sezonul 7, concurentele au fost la o ceremonie a focului unde au avut ocazia să vadă noi imagini cu partenerii lor.

După ce Radu Vâlcan i-a oferit un cadou, tânăra a făcut o dezvăluire neașteptată pe Instagram.

Ce mesaj a transmis Bianca Giurcă după ce Radu Vâlcan i-a oferit un cadou la bonfire, la Insula Iubirii sezonul 7. Ce a zis despre Marius Moise

După ce au văzut imagini cu partenerii lor, Radu Vâlcan a purtat o conversație neașteptată cu Bianca Giurcă și tânăra a recunoscut faptul că ea nu a primit cadouri de la iubitul ei, Marius Moise.

„Pur și simplu vreau să îți fac un cadou. Este Sfântul Benedict, un protector al sufletului, al încrederii și al energiei de care vreau să ai parte în fiecare zi”, a zis Radu Vâlcan, spre marea surpriză a tinerei, la finalulul ceremoniei focului din ediția 12 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7.

La scurt timp după difuzarea ediției, tânăra a avut o reacție neașteptată pe Instagram. A făcut dezvăluiri neașteptate în cadrul unor InstaStory-uri.

„Mi se pare absolut normal să nu mai faci cadouri unei persoane care nu le apreciază și nu le prețuiește. Mi se pare nedrept să sari așa în capul unui om fără să cunoști și partea lui de adevăr. Marius, cum am zis și în emisiune, este omul care a fost lângă mine indiferent dacă am fost într-o relație sau nu. Care m-a sprijinit și m-a ajutat să devin un om mai bun. Care dacă am simțit că vreau să renunț la facultate, m-a împins de la spate să continui, dacă am avut vreun „viciu” s-a luptat cu mine ca să scap de el, care și-a dorit întotdeauna să fiu independentă ca să nu permit cuiva să mă folosească, care mi-a ascultat toate lucrurile dureroase și m-a ajutat să trec peste ele. Dacă am ajuns să câștig banii pe care îi fac acum, tot datorită lui, pentru că a tras cu dinții de mine să devin un om mai bun. Cu el am plecat prima dată din țară, și lângă el am făcut prima dată niște lucruri. Pe care la momentul respectiv nu le-am apreciat. Vă gândiți puțin și invers? Cât să tragi de un om care are mereu tendința să se tragă singur în jos? Mi-a fost iubit, tată, frate, prietene, toate în același timp. Câți dintre voi, care îl judecați, sunteți dispuși să supliniți toate lipsurile astea la o persoană? Nu consider că am fost manipulată de el absolut nicio secundă, atâta timp cât el a încercat doar să mă ajute să evoluez și să nu fiu dependentă de el nici emoțional, nici financiar, ba din contră cred că situația a fost invers de multe ori”, a fost mesajul neașteptat pe care Bianca Giurcă l-a publicat în cadrul unui InstaStory pe pagina ei personală de Instagram.

Apoi, într-un alt Story a vorbit despre infidelitate și alte detalii despre Marius Moise:

„Iar poveștile cu Ibiza și vacanțele cu băieții, sunt în perioada în care nu aveam o relație serioasă și nu ne gândeam să avem. Iar după ce noi am avut o relație serioasă, el deși i-am permis, nu a mai plecat nicăieri. A preferat să meargă cu mine în vacanțe, deși eram tot timpul stresată și nemulțumită. Pe mine, Marius în relația pe care am avut-o până la momentul filmării emisiunii, nu m-a înșelat. A fost singura situație, unde noi eram despărțiți, atât”, a mai completat Bianca Giurcă, într-un alt Story.

