Insula Iubirii, 28 iulie 2023. Bianca Giurcă s-a sărutat cu ispita Alin Simoiu și camerele de filmat au surprins totul

Camerele de filmat au surprins primul sărut de la vila fetelor, în ediția 12 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7.

În ediția 12 a emisiunii Insula Iubirii, ceva complet neașteptat s-a întâmplat la vila fetelor: primul sărut! Cu o atitudine schimbată radical, Bianca Giurcă s-a apropiat mai mult de Alin Simoiu și între cei doi a avut loc chiar și primul sărut.

Bianca Giurcă și ispita Alin Simoiu s-au sărutat și camerele de filmat au surprins totul, în ediția 12 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7

În ediția 12 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7, la vila fetelor s-a jucat un joc de adevăr sau provocare. Ema Oprișan a refuzat să îl pupe pe Romeo Vasiloni și acesta a părut că s-a supărat. Ceva mai târziu, cei doi au mers să se plimbe pe plajă și concurenta a încercat să îl mai îmbuneze.

Cu ei se aflau și Bianca Giurcă și ispita Alin Simoiu, care s-au distrat de minune alergând pe nisip și fugărindu-se unul pe celălalt.

„Bianca începea să își iasă din carapace. O vedeam zâmbind, alergând pe plajă, simțindu-se bine, zâmbind cu tot corpul ei, nu doar cu gura. Eram fericită că Bianca începe să se schimbe și că nu mai este atât de speriată de tot ceea ce se întâmplă”, a zis Ema Oprișan, care a observat schimbarea de atitudine a tinerei.

La testimonial, iubita lui Marius Moise a zis că asta a simțit să facă la momentul respectiv:

„Am simțit să mă joc cu Alin, nu o să mă oprească faptul că mi-e frică de ce o să creadă lumea pentru că mă simt bine. Asta nu înseamnă că sunt îndrăgostită de Alin sau că o să plec de aici împreună cu el. Asta am simțit să fac, indiferent dacă lucrurile sunt corecte sau nu”, a explicat tânăra.

Mai târziu, cei doi s-au așezat pe niște fotolii de pe plajă și acesta a fost momentul în care s-au sărutat, iar camerele de filmat au surprins totul.

„A existat un sărut pe buze rapid, încât să nu se înțeleagă ce se întâmplă. Bianca nu a dat înapoi nici măcar o secundă atunci când am pus prosopul și am sărutat-o. Cu siguranță ar fi vrut să continui dacă nu erau camerele. Am stat cu prosoapele și a zis că bate ceva la ochi, că atragem atenția”, a zis Alin Simoiu.

