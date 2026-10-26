Bianca Iotu de la Insula Iubirii a povestit cum l-a cunoscut mai bine pe Remi și ce legătură neașteptată a descoperit între el și cea mai bună prietenă a sa.

Bianca Iotu a făcut dezvăluiri despre Remi și momentul surprinzător în care a aflat că acesta este verișorul primar al celei mai bune prietene ale sale. Totul a pornit după un festival, când blonda încerca să dea de urma lui.

Bianca Iotu și Remi de la Insula Iubirii, coincidență neașteptată. Ce a aflat blonda despre partenerul ei

Bianca Iotu a povestit cum a ajuns să îl cunoască mai bine pe Remi și cum a descoperit o legătură de familie la care nu s-ar fi așteptat.

Concurenta de la Insula Iubirii a povestit că totul a pornit după un festival, când l-a pierdut din vedere pe Remi Dobre și nu mai știa cum să ia legătura cu el. Pentru că nu avea numărul lui de telefon, a încercat să găsească o soluție, așa că a căutat pe Facebook să vadă dacă are prieteni comuni cu el. În lista lui de prieteni era Andreea, cea mai bună prietenă a ei.

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Când a întrebat-o dacă știe cine este Remi, răspunsul a surprins-o. Bianca a aflat că cei doi sunt veri, iar mamele lor sunt surori.

După ce a aflat că Remi este vărul celei mai bune prietene, Bianca i-a mărturisit Andreei că îl place.

Ce i-a spus Remi Biancăi despre o posibilă revedere în Londra

Potrivit dezvăluirilor făcite de Bianca Iotu, Remi i-a spus că nu fusese niciodată în Londra și că urma să ajungă acolo. Cei doi au vorbit astfel despre posibilitatea de a se revedea în capitala Marii Britanii.

Întâmplarea a pornit de la o simplă încercare de a lua legătura cu Remi, dar s-a transformat într-o surpriză pentru Bianca. Blonda a descoperit că tânărul pe care îl plăcea era vărul celei mai bune prietene.

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