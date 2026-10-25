Remi Dobre de la Insula Iubirii, replică acidă la adresa Biancăi Iotu! Ce l-a enervat pe concurent: „Nu ai plătit tu!”

Remi Dobre a luat foc după ce Bianca Iotu a declarat că l-a ajutat financiar în timpul relației lor. Fostul partener al concurentei de la Insula Iubirii a publicat un videoclip pe rețelele de socializare, în care a venit cu propriile explicații și i-a transmis un mesaj fostei iubite.
Ce a declarat Remi Dobre despre Bianca Iotu
Remi Dobre și Bianca Iotu au decis să participe la Insula Iubirii, pentru a-și testa relația, începută în urmă cu câțiva ani.
Pe parcursul experienței din Thailanda, Bianca Iotu s-a apropiat de ispita Narcis Bujor, iar cei doi au avut parte inclusiv de momente intime împreună.
În discuțiile cu ispita, Bianca Iotu a povestit că l-a sprijinit financiar pe Remi Dobre. Declarațiile sale l-au deranjat pe fostul partener, care a decis să își spună public punctul de vedere.
Într-un videoclip postat pe Instagram, tânărul a susținut că blondina nu a fost cea care a suportat cheltuielile despre care a vorbit. Mai mult, acesta a făcut referire la o altă persoană care i-ar fi dat bani Biancăi Iotu și cu care ea ar fi avut legături amoroase în trecut.
Cum a reacționat Remi Dobre după ce a văzut imaginile cu apropierea dintre Bianca Iotu și Narcis Bujor
Vizionarea imaginilor în care Bianca Iotu și Narcis Bujor apar împreună în baie l-a pus pe Remi Dobre într-o situație dificilă.
Concurentul de la Insula Iubirii a recunoscut că scenele dintre cei doi l-au afectat, însă a susținut că gesturile fostei sale partenere nu reprezintă o noutate în comparație cu ceea ce s-a întâmplat între ei în România. Cu această ocazie, Remi Dobre a admis din nou că și el a fost infidel în timpul relației.
În același timp, acesta a descris interacțiunea dintre Bianca și ispita Narcis Bujor drept un adevărat „spectacol de teatru”, mărturisind că, în această poveste, s-a simțit ca un actor căruia i-a revenit un rol secundar.
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