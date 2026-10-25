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Remi Dobre de la Insula Iubirii, replică acidă la adresa Biancăi Iotu! Ce l-a enervat pe concurent: „Nu ai plătit tu!”

Remi Dobre a răbufnit după cea mai recentă ediție a emisiunii Insula Iubirii! Concurentul a făcut afirmații explozive la adresa Biancăi Iotu, iar oamenii au reacționat rapid. Iată ce l-a enervat pe tânăr!

Autor: Elena Boruz
Publicat: Duminica, 25 Octombrie 2026, 15:16 | Actualizat Duminica, 25 Octombrie 2026, 16:02
Remi Dobre de la Insula Iubirii, replică acidă la adresa Biancăi Iotu! | Instagram
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Remi Dobre a luat foc după ce Bianca Iotu a declarat că l-a ajutat financiar în timpul relației lor. Fostul partener al concurentei de la Insula Iubirii a publicat un videoclip pe rețelele de socializare, în care a venit cu propriile explicații și i-a transmis un mesaj fostei iubite.

Ce a declarat Remi Dobre despre Bianca Iotu

Remi Dobre și Bianca Iotu au decis să participe la Insula Iubirii, pentru a-și testa relația, începută în urmă cu câțiva ani.

Pe parcursul experienței din Thailanda, Bianca Iotu s-a apropiat de ispita Narcis Bujor, iar cei doi au avut parte inclusiv de momente intime împreună.

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În discuțiile cu ispita, Bianca Iotu a povestit că l-a sprijinit financiar pe Remi Dobre. Declarațiile sale l-au deranjat pe fostul partener, care a decis să își spună public punctul de vedere.

Într-un videoclip postat pe Instagram, tânărul a susținut că blondina nu a fost cea care a suportat cheltuielile despre care a vorbit. Mai mult, acesta a făcut referire la o altă persoană care i-ar fi dat bani Biancăi Iotu și cu care ea ar fi avut legături amoroase în trecut.

Cum a reacționat Remi Dobre după ce a văzut imaginile cu apropierea dintre Bianca Iotu și Narcis Bujor

Vizionarea imaginilor în care Bianca Iotu și Narcis Bujor apar împreună în baie l-a pus pe Remi Dobre într-o situație dificilă.

Concurentul de la Insula Iubirii a recunoscut că scenele dintre cei doi l-au afectat, însă a susținut că gesturile fostei sale partenere nu reprezintă o noutate în comparație cu ceea ce s-a întâmplat între ei în România. Cu această ocazie, Remi Dobre a admis din nou că și el a fost infidel în timpul relației.

În același timp, acesta a descris interacțiunea dintre Bianca și ispita Narcis Bujor drept un adevărat „spectacol de teatru”, mărturisind că, în această poveste, s-a simțit ca un actor căruia i-a revenit un rol secundar.

Bianca și Remi de la Insula Iubirii
Colaj Remi și Bianca

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