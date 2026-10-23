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Bianca și Narcis, sărut pe ascuns după momentul din baie! Ce s-a întâmplat între cei doi la Insula Iubirii: „Nu ne-a văzut nimeni”

După momentul din baie, Bianca și Narcis au decis să treacă mai departe, însă nu în văzul tuturor. Cei doi s-au sărutat pe ascuns.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Vineri, 23 Octombrie 2026, 17:17 | Actualizat Vineri, 23 Octombrie 2026, 21:06
Bianca și Narcis, sărut pe ascuns după momentul din baie! Ce s-a întâmplat între cei doi la Insula Iubirii: „Nu ne-a văzut nimeni” | antena 1
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Bianca și Narcis au făcut un pas important la Insula Iubirii, după ce între cei doi au apărut tot mai multe momente de apropiere.

Bianca și Narcis, sărut pe ascuns după momentul din baie!

Cei doi s-au sărutat, iar reacțiile și replicile care au urmat au arătat că lucrurile au devenit mult mai intense decât și-ar fi imaginat Bianca la începutul experienței. Concurenta pare să se lase tot mai mult purtată de ceea ce simte, iar mărturisirea ei nu a trecut neobservată.

Apropierea dintre Bianca și Narcis a devenit evidentă în timpul petrecut împreună, iar la un moment dat cei doi s-au sărutat. Momentul a fost însoțit de o replică a lui Narcis, care a lăsat să se înțeleagă că îi place faptul că gestul lor nu a fost văzut de ceilalți.

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„Nu ne-a văzut nimeni, ce-mi place!”, a spus Narcis, vizibil încântat de situație.

Ulterior, comportamentul celor doi a continuat să atragă atenția. Narcis a dansat în spatele Biancăi, iar interacțiunile dintre ei au devenit tot mai îndrăznețe. Pentru concurentă, apropierea pare să fi venit la pachet cu emoții, surpriză și o doză de neliniște.

„Nu mi-aș fi imaginat așa ceva”, a recunoscut Bianca, referindu-se la felul în care au evoluat lucrurile între ea și Narcis. Aceasta a vorbit și despre schimburile de priviri și glumele dintre ei, semne că relația lor a căpătat o dinamică diferită.

Bianca și Narcis, tot mai apropiați. Sărutul care schimbă lucrurile pe insulă

La rândul său, Narcis a continuat să o provoace, întrebând-o dacă vrea să profite de el, fie pe plajă, fie într-un alt loc. Bianca a răspuns că astfel de momente s-au întâmplat de multe ori, alimentând și mai mult curiozitatea celor din jur cu privire la relația lor.

Cea mai sugestivă declarație a venit însă chiar din partea concurentei, care nu și-a mai ascuns frământările: „Am păcătuit, păcătuiesc rău de tot”.

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Mărturisirea Biancăi sugerează că aceasta este conștientă de limitele pe care le-a depășit și de implicațiile pe care apropierea de Narcis le-ar putea avea în relația sa. Experiența de pe insulă pare să o pună în fața unor sentimente și alegeri pe care nu le anticipase înainte de a participa la emisiune.

Rămâne de văzut cum vor evolua lucrurile între cei doi și ce consecințe va avea sărutul asupra relației Biancăi. Cert este că apropierea lor a devenit tot mai greu de ignorat, iar declarațiile făcute după acest moment lasă loc multor întrebări.

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