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Cât costă să te cazezi la hotelul exclusivist din Phuket unde Marco și Gabriella de la Insula Iubirii au petrecut o noapte de vis

Cât costă o noapte la hotelul de cinci stele din Phuket unde Prințul Marco și ispita Gabriella de la Insula Iubirii au avut dream date? Prețurile nu sunt deloc mici.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Luni, 16 Noiembrie 2026, 18:00 | Actualizat Luni, 16 Noiembrie 2026, 16:48
Cât costă să te cazezi la hotelul exclusivist din Phuket unde Marco și Gabriella de la Insula Iubirii au petrecut o noapte de vis | Antena 1
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Prințul Marco și ispita Gabriella au avut parte de o experiență exclusivistă în timpul dream date-ului din Thailanda, la Insula Iubirii. Cei doi au petrecut o noapte într-un resort de cinci stele din Phuket, situat chiar pe malul mării. Hotelul oferă camere elegante, dar și vile cu piscine private.

Cât costă să te cazezi la hotelul exclusivist din Phuket unde Marco și Gabriella de la Insula Iubirii au petrecut o noapte de vis

Dream date-ul dintre Prințul Marco și Gabriella de la Insula Iubirii a atras atenția telespectatorilor. Concurentul s-a apropiat tot mai mult de ispita brunetă, iar dream date-ul lor de 24 de ore, într-un resort de lux din Phuket, Thailanda s-a încheiat cu momente intime. Cei doi au petrecut o noapte împreună într-un resort exclusivist, unde au avut parte de intimitate și de condiții de cazare de lux. Locația aleasă a fost una spectaculoasă, situată chiar pe malul mării.

Turiștii care își doresc o experiență asemănătoare trebuie să pregătească însă un buget pe măsură.

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Resortul se află în zona Mai Khao Beach, în districtul Thalang, din Phuket. Este amplasat chiar lângă plaja Mai Khao și oferă mai multe variante de cazare. Turiștii pot alege camere duble cu balcon sau vile individuale, dotate cu piscine private.

Potrivit tarifelor consultate pentru luna noiembrie, o noapte de cazare pentru doi adulți într-o cameră dublă Deluxe cu balcon costă aproximativ 1.800 de lei. În acest preț sunt incluse micul dejun și un loc de parcare.

Cei care își doresc mai multă intimitate pot opta pentru una dintre vilele resortului. O noapte de cazare într-o vilă cu piscină privată ajunge la aproximativ 2.598 de lei.

Există și variante mai spațioase, tot cu piscină proprie. Pentru acestea, turiștii trebuie să plătească aproximativ 3.040 de lei pentru o noapte.

Cea mai scumpă dintre variantele menționate este vila suită duplex cu un dormitor și piscină privată. Prețul ajunge la 3.623 de lei pentru o noapte, în cazul unei rezervări pentru trei persoane.

Tarifele pot varia în funcție de perioada aleasă, disponibilitatea camerelor și condițiile rezervării.

Cum arată resortul de lux din Phuket

Resortul de lux din Phuket este un complex amenajat într-un decor exotic, cu multă vegetație și spații dedicate relaxării. Hotelul are 63 de camere și vile, iar unele dintre acestea beneficiază de piscine private.

Pe site-ul oficial al resortului sunt prezentate mai multe tipuri de cazare, printre care Deluxe Balcony, Garden Pool Villa, SALA Pool Villa și One Bedroom Duplex Pool Villa Suite.

Complexul pune la dispoziția turiștilor și două piscine, un centru spa, o sală de fitness și mai multe zone de relaxare. Restaurantul și barul de pe plajă completează oferta resortului. Resortul se află în apropierea Parcului Național Sirinat și oferă acces la plaja Mai Khao.

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