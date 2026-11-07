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Marco, reacție neașteptată la Insula Iubirii, după ce a aflat că a fost filmat alături de Gabriella. Cum a încercat să explice

Marco a descoperit o cameră video după momentele intime cu Gabriella la Insula Iubirii. Vezi ce a făcut cu cardul de memorie și de ce s-a temut pentru Bianca.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Sambata, 07 Noiembrie 2026, 18:48 | Actualizat Sambata, 07 Noiembrie 2026, 20:11
Marco, reacție neașteptată la Insula Iubirii, după ce a aflat că a fost filmat alături de Gabriella. Cum a încercat să explice | antena 1
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Marco a avut o reacție puternică în momentul în care a descoperit că el și Gabriella au fost filmați în timp ce făceau dragoste la Insula Iubirii. Concurentul a găsit o cameră video ascunsă și, după ce și-a dat seama ce conține înregistrarea, a luat o decizie radicală. Gândul că Bianca ar putea vedea imaginile l-a făcut să acționeze imediat.

Totul s-a întâmplat în timp ce Marco se afla în apropierea locului în care petrecuse momente intime cu ispita Gabriella. Cu ajutorul unei lanterne, acesta a descoperit un dispozitiv de filmare. Curios să afle despre ce este vorba, l-a verificat și a observat că aparatul conținea imagini.

„Ce este asta? Are imagini”, a fost reacția lui Marco. Ulterior, concurentul a explicat că a scos cardul din cameră, gândindu-se atât la Bianca, cât și la Gabriella. Nu voia ca imaginile să ajungă în fața partenerei sale sau să fie văzute de alte persoane.

Marco a rupt cardul după ce a descoperit camera video

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În încercarea de a împiedica vizionarea înregistrării, Marco a rupt cardul de memorie și l-a aruncat în toaletă. Concurentul a susținut că gestul său nu a fost făcut pentru a ascunde adevărul despre ceea ce se întâmplase, ci pentru a evita ca Bianca să vadă imaginile.

„Este clar că nu aș fi ascuns. Nu prea îmi pasă de ce-o să creadă lumea, îmi pasă de ea și știu că o să o doară foarte mult”, a explicat acesta.

Marco a recunoscut că se simte vinovat și că îi este greu să se gândească la momentul în care Bianca va afla ce s-a întâmplat. Concurentul a spus că o cunoaște foarte bine și că știe că nu este pregătită să vadă o asemenea scenă. Mai mult, a mărturisit că și-ar dori să fie lângă ea, să poată avea grijă de ea atunci când va afla adevărul.

Marco recunoaște că are sentimente pentru Gabriella

În discuția cu Gabriella, Marco a vorbit și despre apropierea dintre ei. Acesta a recunoscut că a încercat să se oprească la un sărut, însă nu a reușit să facă acest lucru.

„Cu toate că am încercat să mă opresc la un sărut, nu am reușit și asta e, m-am simțit bine”, a mărturisit concurentul.

Marco a mai spus că nu consideră că totul s-a rezumat la atracție fizică și că a dezvoltat sentimente pentru Gabriella. În același timp, s-a arătat dezamăgit de propriul comportament: „Sunt tot ceea ce urăsc. Eu îi judec pe alții și eu sunt un nenorocit”.

Descoperirea camerei video a venit în momentul în care Marco era deja copleșit de ceea ce se întâmplase. Iar gândul că Bianca va vedea imaginile pare să fie una dintre cele mai mari temeri ale sale.

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