Prințul Marco a atras atenția la Insula Iubirii 2026 cu o brățară neobișnuită, al cărei model costă aproximativ 24.850 de dolari. Cum arată bijuteria de lux și cât valorează în lei.

Prințul Marco de la Insula Iubirii 2026 nu trece neobservat nici când vine vorba despre accesorii. La unul dintre bonfire-uri, concurentul a purtat o brățară cu un design neobișnuit, care a atras atenția. Bijuteria seamănă cu o furculiță și face parte dintr-o colecție de accesorii de lux.

Cât costă și cum arată brățara purtată de Prințul Marco la Insula Iubirii. Bijuteria de lux valorează o avere

Prințul Marco de la Insula Iubirii 2026 a atras atenția nu doar prin aparițiile sale, ci și prin accesoriile pe care le poartă.

La unul dintre bonfire-uri, concurentul s-a afișat cu o brățară cu un design neobișnuit. Bijuteria seamănă cu o furculiță, însă prețul unui model similar este de-a dreptul surprinzător. Aceasta ar costa aproximativ 24.850 de dolari, adică peste 120.000 de lei. Suma echivalează cu aproximativ 21 de salarii medii din România.

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Prințul Marco este pasionat de obiecte scumpe și nu se ferește să investească în lucrurile care îi plac. Colecția sa include bijuterii, haine și parfumuri de lux. Nici la capitolul mașini nu pare să facă economie. Concurentul de la Insula Iubirii sezonul 10 are un autoturism a cărui valoare se apropie de jumătate de milion de euro.

Ce spune Prințul Marco despre locuința sa

Casa lui Marco a stârnit numeroase comentarii în mediul online, după ce concurentul de la Insula Iubirii le-a arătat urmăritorilor cum arată locuința sa. Unii internauți au criticat amenajarea și au spus că nu este pe gustul lor. Marco nu pare însă deranjat de aceste reacții și le-a răspuns celor care i-au judecat casa.

Concurentul spune că și-a amenajat locuința după propriile preferințe și că nu are de ce să țină cont de părerile celor din jur. El le-a amintit celor care îl critică faptul că este casa lui și că a plătit-o din banii proprii.

„Dacă arată în modul acela casa mea, e pentru că mie îmi place. Pentru că am plătit-o eu, nu ați plătit-o voi, deci nu mai puneți degetul spre persoane să judecați. Când puneți degetul spre cineva, trei degete sunt spre voi. Ați înțeles?”, a transmis Marco.

Prințul Marco, criticat pentru aspectul fizic

După participarea la „Insula Iubirii”, Marco spune că a primit numeroase mesaje și comentarii despre felul în care arată. Printre subiectele aduse în discuție s-au numărat dantura, părul și greutatea sa.

Concurentul nu a evitat aceste observații și a vorbit deschis despre schimbările prin care a trecut. El a explicat că dinții săi sunt naturali și că nu poartă fațete. În ceea ce privește greutatea, Marco a recunoscut că în trecut a avut mai multe kilograme, însă a reușit să slăbească.

„Am fost criticat pentru foarte multe lucruri. Mulți mi-au zis că am fațete. Nu. Sunt dinții mei. Mulți mi-au zis că am început de chelie. Mulțumesc lui Dumnezeu, nu am, și dacă aveam, nu era nicio problemă. Mulți mi-au zis că am fost gras. Da, am fost gras și am slăbit. Asta este ceva în plus, ceva care merită măcar puțin respect”, a spus Prințul Marco.

Un alt subiect care a stârnit discuții este felul în care Marco vorbește despre propria persoană. Unii dintre cei care îl urmăresc au interpretat declarațiile sale ca pe o dovadă de îngâmfare.

Concurentul de la „Insula Iubirii” spune însă că lucrurile au fost înțelese greșit. El susține că atunci când vorbește despre frumusețe nu se referă doar la aspectul fizic, ci mai ales la felul în care se simte în interior.

„Mulți îmi zic că mă cred frumos. Eu am zis întotdeauna că mă simt o persoană frumoasă, și nu neapărat o persoană frumoasă fizic, în interior”, a mai spus Marco.

Nici situația financiară nu a scăpat de comentariile internauților. Marco spune că este acuzat deseori că se laudă cu banii pe care îi are și că încearcă să își afișeze averea.

Concurentul respinge însă aceste acuzații. El susține că nu a vorbit în mod intenționat despre câți bani câștigă sau despre situația sa financiară. În opinia sa, prezentarea locuinței și a realizărilor personale a făcut parte din povestea vieții sale.

„Mulți mă critică și spun că mă laud că am bani. Vă rog să găsiți un singur videoclip în care eu am vorbit despre situația mea financiară. A fost prezentarea de acasă, unde am vorbit despre parcursul nostru de viață și despre realizări”, a explicat concurentul de la „Insula Iubirii”.

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