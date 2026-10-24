Pe numele cui este, de fapt, averea Prințului Marco de la Insula Iubirii. Ce a dezvăluit despre Bianca Ghiurcă

Prințul Marco de la Insula Iubirii a vorbit despre averea familiei și despre afirmațiile făcute de Bianca Ghiurcă în timpul emisiunii. După ce soția sa a susținut că bunurile lor sunt pe numele ei, concurentul a explicat cum stau lucrurile din perspectiva sa și de ce a preferat să nu o contrazică în fața camerelor de filmat. Prințul Marco de la Insula Iubirii a clarificat declarațiile Biancăi Ghiurcă despre averea familiei. Iată ce a dezvăluit în podcastul Face to Face!

Pe numele cui este, de fapt, averea Prințului Marco de la Insula Iubirii | Instagram

Bianca Ghiurcă și Prințul Marco au atras atenția telespectatorilor în sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii. Relația celor doi a fost pusă la încercare în Thailanda, iar apropierea lui Marco de ispita Gabriella a provocat reacții puternice din partea soției sale.

La un moment dat, Bianca a vorbit despre situația financiară a familiei și a susținut că bunurile pe care le dețin sunt trecute pe numele ei. Afirmațiile au ridicat semne de întrebare, iar Marco a revenit asupra subiectului după încheierea filmărilor.

Pe numele cui este, de fapt, averea Prințului Marco de la Insula Iubirii

Invitat în podcastul „Face to Face”, Prințul Marco a fost întrebat despre declarațiile făcute de Bianca Ghiurcă în timpul emisiunii.

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Concurentul a ținut mai întâi să clarifice faptul că el și soția sa nu s-au prezentat niciodată drept persoane cu o avere impresionantă: „Nu am zis noi vreodată că avem vreo avere sau ceva”.

Marco a explicat că tot ceea ce au realizat până în prezent este rezultatul muncii depuse de amândoi. El a insistat că nu și-au construit imaginea publică în jurul banilor și că nu au pretins că ar avea o situație financiară ieșită din comun.

În ceea ce privește afirmația Biancăi, potrivit căreia bunurile familiei ar fi exclusiv pe numele ei, concurentul a negat că lucrurile ar sta astfel. Declarația sa contrazice, așadar, versiunea prezentată de Bianca în timpul experienței din Thailanda.

De ce nu a contrazis-o Prințul Marco pe Bianca Ghiurcă la Insula Iubirii

Concurentul a explicat că a preferat să nu o contrazică în fața camerelor, deoarece considera că situația lor financiară ține de viața privată.

În plus, Marco crede că Bianca a făcut afirmațiile respective într-un moment de gelozie, după ce a observat apropierea dintre el și Gabriella. În opinia sa, soția sa a încercat astfel „să-și marcheze teritoriul”, după cum a declarat în podcastul „Face to Face”.

Marco a explicat că Bianca ar fi vrut să le transmită celorlalte femei de pe insulă că o eventuală relație cu el nu ar trebui să fie motivată de presupusa sa situație financiară.

Marco a precizat că nu și-a dorit să transforme o discuție despre proprietăți într-o confruntare televizată cu soția sa.

Ce a spus Prințul Marco despre averea construită împreună cu Bianca

Dincolo de afirmațiile făcute de Bianca la Insula Iubirii, Marco a insistat asupra contribuției pe care fiecare dintre ei a avut-o la ceea ce au realizat de-a lungul relației.

Concurentul a explicat că bunurile familiei sunt rezultatul eforturilor comune și că niciunul dintre ei nu și-a atribuit public meritul exclusiv pentru situația lor financiară. Totodată, Marco a respins ideea că el și Bianca ar fi încercat să impresioneze prin avere.

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