Ce s-a întâmplat între Prințul Marco și Gabriella în cort, la Insula Iubirii. Ispita a dezvăluit: „A fost o urgență”

În ediția de Insula Iubirii de pe 9 octombrie 2026, telespectatorii au văzut cum s-a încheiat date-ul aparte de care au beneficiat Gabriella și Prințul Marco.

Seara în cort s-a încheiat la cererea lui Marco, care i-a spus Gabriellei că între ei este o „tensiune mentală”, nu fizică, pentru că nu se ating. De asemenea, Prințul i-a precizat ispitei că nu ar vrea să o facă pe Bianca să sufere.

„Nu pot, Gabriella, să fac pe cineva să să simtă rău!”, i-a spus Prințul Marco Gabriellei.

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Cum s-a încheiat seara în cort pentru Prințul Marco și Gabriella. Ce a dezvăluit ispita de la Insula Iubirii: „A fost o urgență”

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La testimoniale, ispita a dezvăluit ce i-a spus Prințul Marco înainte de a pleca, precum și ce consideră că simte soțul Biancăi în acest moment: „Mi-a zis: Mă duc să dorm, cred că trebuie să mă duc acum. A fost o urgență foarte puternică, cred”.

Ispita spune că Prințul Marco și-ar dori să facă mai multe gesturi de apropiere față de ea, însă se gândește și la cum s-ar simți Bianca.

„Cred că duce o luptă a inimii împotriva minții sale tot timpul. Există o atracție, o tensiune, dar în ciuda lor el o respectă și nu face nimic, chiar dacă moare de dorință să o facă”, a mai spus ispita de la Insula Iubirii despre cum l-a simțit pe Marco în timpul în care a stat alături de el în cort.

Gabriella și Prințul Marco au părăsit cortul împreună, iar concurentul s-a gândit la ce vor crede băieții despre ce au făcut la date, cu precizarea că: „El știe să se controleze” și că în cort nu au avut loc atingeri.

De cealaltă parte, în vila fetelor, Bianca a fost foarte nervoasă după ce a văzut imagini cu soțul ei și ispita și chiar a cerut pașaportul să plece acasă. Ispitele masculine au fost deranjate de felul în care le-a vorbit Bianca, când a cerut să nu mai fie privită, că altfel îi ia la bătaie pe toți.

Insula Iubirii poate fi urmărită potrivit programului TV Antena 1, iar episoadele și momentele exclusive sunt disponibile și în AntenaPLAY.