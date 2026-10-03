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Cum a fost date-ul aparte dintre Marco și ispita Gabriella. Ce au recunoscut după întâlnire: „Voiam să mai stăm”

Date-ul aparte dintre Prințul Marco și ispita Gabriella a fost unul plin de emoții. Gabriella a pregătit o întâlnire specială pe plajă, iar cei doi au profitat de timpul petrecut împreună pentru a vorbi deschis.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Sambata, 03 Octombrie 2026, 23:48 | Actualizat Sambata, 03 Octombrie 2026, 23:48
Cum a fost date-ul aparte dintre Marco și ispita Gabriella | captura Antena1
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La finalul întâlnirii, atât Marco, cât și Gabriella au recunoscut că și-ar fi dorit ca momentul să dureze mai mult.

Cum a fost date-ul aparte dintre Marco și ispita Gabriella

Date-ul aparte dintre Prințul Marco și ispita Gabriella pare să fi fost unul dintre cele mai intense momente dintre cei doi de la Insula Iubirii. Întâlnirea pregătită pe plajă a durat câteva ore, iar cei doi au recunoscut ulterior că nici nu și-au dat seama cât timp a trecut.

Gabriella a povestit la testimonial că s-a simțit atât de bine alături de Marco, încât a pierdut noțiunea timpului.

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Și Marco a avut aceeași impresie. La un moment dat, cei doi au început să se întrebe de ce nu vine nimeni să îi cheme, însă și-au dat seama că, de fapt, nu își doreau ca întâlnirea să se termine.

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Marco a vorbit despre apropierea dintre el și Gabriella

Întâlnirea nu a fost lipsită de momente tensionate. Reporterul l-a întrebat pe Marco dacă lucrurile s-au încins între el și Gabriella. Marco a răspuns într-un mod care a lăsat loc de interpretări.

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Reporterul a vrut să afle și dacă Marco a simțit dorință din partea Gabriellei.

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Întrebarea următoare a fost dacă și el simte același lucru pentru Gabriella.

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Marco nu a oferit un răspuns direct și a preferat să păstreze misterul.

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Date-ul aparte dintre cei doi s-a încheiat, astfel, după câteva ore în care Marco și Gabriella au vorbit, s-au privit și au petrecut timp împreună. Ambii au recunoscut că și-ar fi dorit să mai rămână pe plajă, iar declarațiile lor au arătat că întâlnirea a fost una importantă pentru amândoi.

Insula Iubirii poate fi urmărită la Antena 1, iar episoadele și momentele exclusive sunt disponibile și în AntenaPLAY.

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