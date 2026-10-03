Cum a fost date-ul aparte dintre Marco și ispita Gabriella. Ce au recunoscut după întâlnire: „Voiam să mai stăm”

La finalul întâlnirii, atât Marco, cât și Gabriella au recunoscut că și-ar fi dorit ca momentul să dureze mai mult.
Cum a fost date-ul aparte dintre Marco și ispita Gabriella
Date-ul aparte dintre Prințul Marco și ispita Gabriella pare să fi fost unul dintre cele mai intense momente dintre cei doi de la Insula Iubirii. Întâlnirea pregătită pe plajă a durat câteva ore, iar cei doi au recunoscut ulterior că nici nu și-au dat seama cât timp a trecut.
Gabriella a povestit la testimonial că s-a simțit atât de bine alături de Marco, încât a pierdut noțiunea timpului.
Și Marco a avut aceeași impresie. La un moment dat, cei doi au început să se întrebe de ce nu vine nimeni să îi cheme, însă și-au dat seama că, de fapt, nu își doreau ca întâlnirea să se termine.
Marco a vorbit despre apropierea dintre el și Gabriella
Întâlnirea nu a fost lipsită de momente tensionate. Reporterul l-a întrebat pe Marco dacă lucrurile s-au încins între el și Gabriella. Marco a răspuns într-un mod care a lăsat loc de interpretări.
Reporterul a vrut să afle și dacă Marco a simțit dorință din partea Gabriellei.
Întrebarea următoare a fost dacă și el simte același lucru pentru Gabriella.
Marco nu a oferit un răspuns direct și a preferat să păstreze misterul.
Date-ul aparte dintre cei doi s-a încheiat, astfel, după câteva ore în care Marco și Gabriella au vorbit, s-au privit și au petrecut timp împreună. Ambii au recunoscut că și-ar fi dorit să mai rămână pe plajă, iar declarațiile lor au arătat că întâlnirea a fost una importantă pentru amândoi.
Insula Iubirii poate fi urmărită la Antena 1, iar episoadele și momentele exclusive sunt disponibile și în AntenaPLAY.
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