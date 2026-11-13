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Claudia Florescu de la Insula Iubirii a dat vestea momentului! Ce a anunțat fosta concurentă: „Viața ne-a pregătit o surpriză”

Claudia Florescu de la Insula Iubirii sezonul 7 a dat vestea momentului pentru urmăritorii săi! Se pare că faimlia fostei concurente se mărește!

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Vineri, 13 Noiembrie 2026, 09:34 | Actualizat Vineri, 13 Noiembrie 2026, 09:41
Descoperă ce veste neașteptată a dat fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 7 | Antena 1
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Surpriză de proporții pentru fanii emisiunii Insula Iubirii! Claudia Florescu, fostă concurentă în sezonul 7, i-a luat prin surprindere pe cunoscuți și pe urmăritorii săi atunci când a făcut anunțul la care nimeni nu se aștepta. Descoperă ce schimbare majoră s-a întâmplat în viața fostei concurente din Thailanda.

Claudia Florescu de la Insula Iubirii a dat vestea momentului! Ce a anunțat fosta concurentă din sezonul 7

Claudia Florescu a fost una dintre cele mai apreciate și îndrăgite concurente din sezonul 7 al emisiunii Insula Iubirii. Aceasta a mers în Thailanda alături de partenerul ei de atunci, Eduard Cârlan. Cei doi au reușit să rămână fideli până la capăt și, la ultima ceremonie a focului, tânărul a cerut-o în căsătorie și ea a acceptat. Ulterior, logodna s-a anulat și cei doi s-au despărțit. Au existat mai multe tentative de împăcare, însă cei doi nu au reușit să mai fie fericiți împreună și au ales să meargă pe drumuri diferite.

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Ulterior, Claudia Florescu și-a refăcut viața și și-a găsit fericirea alături de un alt bărbat. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Se pare că lucrurile au mers atât de bine între cei doi încât au decis să facă pasul următor. Iată mai jos ce anunț complet neașteptat a făcut fosta concurentă de la Insula Iubirii:

„Până acum, iubirea noastră avea patru lăbuțe… 🐾❤️ Dar viața ne-a pregătit cea mai frumoasă surpriză. 🥹🤍 Din doi oameni și un suflețel blănos, devenim o familie și mai mare. 👶🏼✨

Boy, pregătește-te… în curând nu vei mai fi doar răsfățatul casei, ci cel mai iubitor frățior mai mare! 🐶💙

Cea mai frumoasă poveste a noastră abia începe… 🤍🍼♾️

Mulțumim Doamne pentru tot ce ne-ai dăruit 🙏🏻”, a fost mesajul complet neașteptat transmis de Claudia Florescu de la Insula Iubirii sezonul 7.

„Dumnezeu sa va binecuvânteze🙏🥰 Aștept sa îți pup burtica și sa va îmbrățișez minunea🤗🩷🩵”, a ost mesajul transmis de Ema Oprișan, concurentă în sezonul 7 al emisiunii din Thailanda.

„Sarcina ușoară mămico , să te bucuri din plin de această perioadă !🤍 Sunt aici oricând 😉”, i-a transmis Simona Butură, și ea tot fostă concurentă la Insula Iubirii, devenită recent mamă.

„Felicitări! Sunteți binecuvântați 😍🙏🏽”, a pus Iustina Loghin.

Nu au lipsit nici mesajele de la Cristina Rotaru: „Ce mă bucur pt tine Clau ,felicitări 😍”.

Ella a fost și ea prezentă în comentarii: „Felicitări! Mă bucur că ești fericită și acum vei fi și împlinită! 🫶🏽♥️”

Iulian, fost concurent și el, a dorit chiar invitație la botez: „Ma bucur tare mult pentru tine și pentru voi! Să nu uiți să ne trimiți invitația la botez!”.

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