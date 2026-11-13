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Controversa momentului printre fanii Insula Iubirii! „Secretul” buturugii pe care stă Radu Vâlcan. Ce au descoperit fanii

O controversă s-a iscat în rândul fanilor emisiunii Insula Iubirii! „Secretul” buturugii lui Radu Vâlcan a ieșit la iveală. Află ce au descoperit fanii.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Vineri, 13 Noiembrie 2026, 08:00 | Actualizat Joi, 12 Noiembrie 2026, 20:24
Descoperă „secretul” buturugii lui Radu Vâlcan, de la Insula Iubirii | Antena 1
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În ultima perioadă, în rândul fanilor emisiunii Insula Iubirii a apărut o controversă legată de buturiga pe care stă Radu Vâlcan în timpul ceremoniei focului. Descoperă în rândul de mai jos ce „secret” a ieșit la iveală, dar și cum a evoluat scaunul de la bonfire al îndrăgitului prezentator al reality show-ului din Thailanda.

Controversa momentului printre fanii Insula Iubirii! „Secretul” buturugii pe care stă Radu Vâlcan. Ce au descoperit fanii

Insula Iubirii este una dintre cele mai apreciate și urmărite emisiuni de la Antena 1. Sezon după sezon, numeroase cupluri merg în Thailanda pentru a-și testa relațiile și fidelitatea, în cel mai dur test. Show-ul a cucerit milioane de români de-a lungul timpului și a reușit să își surprindă de fiecare dată telespectatorii.

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Recent, în mediul online s-a născut o nouă controversă printre fani. În grupuri de fani de pe rețelele sociale, numeroase persoane au încercat să elucideze „secretul” buturugii pe care stă Radu Vâlcan.

Iată că răspunsul a venit chiar în ultima ediție a emisiunii Insula Iubirii, difuzată pe 7 noiembrie 2026. Radu Vâlcan le-a invitat pe concurente la o nouă ceremonie a focului pentru ca acestea să vadă ce au mai făcut partenerii lor. Într-unul dintre cadre s-a văzut clar faptul că, în acest sezon, îndrăgitul prezentator stă pe un taburet sub formă de buturugă, care are și un spătar.

Radu Vâlcan și concurentele de la Insula Iubirii la bonfire

Radu Vâlcan și concurentele de la Insula Iubirii la bonfire

„Secretul” buturugii s-a văzut și mai bine după ce Bianca Ghiurcă a văzut imaginile cu infidelitatea soțului său, prințul Marco. Tânăra a fost atât de rănită încât a plecat de la bonfire și a cerut să plece din emisiune. Când ceremonia focului s-a terminat și Radu Vâlcan a plecat, fanii au putut vedea faptul că buturuga prezentatorului este, mai degrabă, un scaun cu spătar.

scaunul pe care sta radu valcan la insula iubirii

„Secretul” buturugii pe care stă Radu Vâlcan a ieșit la iveală

Locul prezentatorului nu a arătat la fel dintotdeauna. Un exemplu concret în acest sens este și imaginea de mai jos din sezonul 6, în care se poate vedea clar faptul că Radu Vâlcan stă pe un taburet de tip buștean, pe care este așezată o pernă, pentru un plus de confort.

Radu Vâlcan la bonfire, la Insula Iubiri, alături de concurenți

Radu Vâlcan la bonfire, la Insula Iubiri, alături de concurenți

Și în sezonul 8 al îndrăgitului show de la Antena 1, prezentatorul a stat pe un buștean de lemn decorat cu sfori, un element menit să confere cadrelor un aer cât mai specific decorului natural din Thailanda.

Radu Vâlcan la bonfire, la Insula Iubiri, alături de concurenți

Radu valcan la bonfire

Radu Vâlcan la bonfire, la Insula Iubiri

colaj foto cu radu valcan la insula iubirii
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Chiar dacă de la un sezon la altul buturuga pe care stă Radu Vâlcan s-a schimbat, ceremonia focului rămâne pentru concurenții de la Insula Iubirii cel mai greu și tensionat moment din aventura lor în Thailanda.

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